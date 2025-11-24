Eccellenza, al 94' Giordano regala un punto al Terre di Castelli

Il tabellino

Il Terre di Castelli agguanta all'ultimo respiro il pari contro un ottimo Fiorenzuola. Partono forte gli ospiti con Scarlata che di sinistro impegna Gibertini. Al 4’ il tiro di Scarlata viene deviato in angolo da Dembacaj. I ragazzi di Cattani si fanno vedere al 7’ con Mata ma il suo destro viene deviato in tuffo dal portiere. Al 23’ discesa dì Barbolini, il suo cross viene intercettato da Esposito che manda la palla fuori di poco. Al 35’ la punizione di Scarlata viene deviata sopra la traversa da Gibertini. Al 35’ grande occasione per Macchioni da ottima posizione ,ma il suo colpo di testa non inquadra la porta . Al 41’ il protagonista è il portiere ospite Burigana con una gran parata su un tiro a volo dí Tzvetkov. Nella ripresa, al 47’ il tiro a giro di Mata sfiora l’incrocio. La partita si gioca prevalentemente a centrocampo. Al minuto 80’ la squadra di casa perde un pallone in fase di attacco, Pertico si invola verso l’area avversaria e arrivato al limite lascia partire un tiro che grazie alla deviazione di un difensore spiazza Gibertini.All’ultimo mondo recupero, arriva il meritato pareggio per la squadra di Cattani: fallo laterale di Nait , la palla arriva in area e grazie ad un paio di rimpalli arriva a Giordano che al volo la mette in rete.TERRE DI CASTELLI- FIORENZUOLA 1-1Terre di Castelli: Gibertini, Azzi (79’ Zironi), Palmiero, Bruno, Vezzani, Dembacaj, Barbolini, Mondaini (46’ Giordano )Tzvetkov, (77’ Masoch), Mata (87’ Ceccarelli), Esposito (84’ Nait). A disposizione: Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Guidotti. All CattaniFiorenzuola: Burigana, Della Giovanna, Macchioni (50’ Varoli) , Postiglioni,Zucchini , Benedetti, Pertica, Bertelli, Antenucci (87’ Borrelli), Scarlata (68’ Piro), Morrone(73’ Lori). A disposizione: Cantoni,Parisi, Buroni, Negri , CenesiAll RavanettiArbitro: Leone di FerraraReti: 80’ Pertica (F) 94’ Giordano (T)