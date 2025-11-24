Eccellenza, al 94' Giordano regala un punto al Terre di Castelli
Il Terre di Castelli agguanta all'ultimo respiro il pari contro un ottimo Fiorenzuola
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica
Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini
Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro
Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenzialeArticoli Recenti
Eccellenza, la Cdr Mutina cade a Pontenure
Cinque set tiratissimi, Modena la spunta contro Cuneo
Bologna, Sinner non serve all’Italia: gli Azzurri vincono ancora la Coppa Davis
Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale