Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese

Il tabellino

Le mani di un fenomenale Gibertini e il rigore di Mata a dieci minuti dal termine negano alla Vianese la gioia della terza vittoria consecutiva in sette giorni.Al “Galeotti” di Carpineti i rossoblù di mister Sarnelli partono forte e dopo una dozzina di minuti creano la prima grande occasione del pomeriggio. A generarla è Martinez che, al termine di un’azione prolungata, arriva al limite dell’area piccola e chiama Gibertini al primo, grande intervento del suo pomeriggio.Il Terre di Castelli risponde al 18’, quando Mata riesce a sfondare la difesa di casa e arriva fino al dischetto del calcio di rigore. Da lì, però, la sua conclusione è alta e la Vianese tira un sospiro di sollievo. Quello del numero 9 è però l’unico squillo di tutto il primo tempo per la compagine modenese perché, da lì in avanti, i rossoblù dominano.A sfiorare nuovamente il gol è Zanazzi che, proprio come Martinez, chiama Gibertini al miracolo dopo un’azione prolungata. Alla mezz’ora tocca invece ad Oubakent, la cui botta dal limite termina fuori di poco.A salire in cattedra, nel finale di prima frazione, è poi Bernabei, che dapprima recupera un gran pallone a centrocampo e lo offre a Martinez per un’altra occasione limpida neutralizzata da Gibertini, e poi prova a mettersi in proprio calciando una punizione che il portiere modenese neutralizza.Prima del duplice fischio ci provano anche Cortesi ed Oubakent, ma un mix di poca precisione e tanta efficienza del numero uno ospite costringono la Vianese a chiudere il parziale sullo 0-0.Per sbloccarla, i rossoblù si affidano al loro talismano, Riccardo Vaccari. Proprio come contro il Fabbrico a metà settimana, al 13’ il centrocampista si arrampica su un cross di Martinez e, di testa, trafigge Gibertini per il gol del momentaneo 1-0.Il vantaggio minimo sembra permettere alla Vianese di controllare il prosieguo della gara ma, a dieci minuti dal termine, un lancio in profondità sorprende i rossoblù. Della Corte, in uscita, prova a risolvere il problema, ma colpisce Zironi e costringe il direttore di gara a concedere il rigore. Dal dischetto va Mata, che spiazza il portiere e fa 1-1.Il finale si trasforma così in un assalto dei padroni di casa che, ancora con Martinez e Cortesi, vanno ad un passo dal gol-partita.Ancora una volta, però, le mani di Gibertini fanno la differenza e fissano il risultato sul definitivo segno X.VIANESE-TERRE DI CASTELLI 1-1Marcatori: al 13’st Vaccari (V), al 35’st Mata (T-rig.).Vianese: Della Corte, Cortesi, Silvestro (dal 42’ st Fiori), Bernabei, Mammi, Moretti, Oubakent (dal 14’ st Caesar Tesa), Vaccari, Bertetti (dal 20’ st Iacovoni), Martinez, Zanazzi (dal 30’ st Contipelli). A disposizione: Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Martini, Pezzani. All.: Sarnelli.Terre di Castelli: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Esposito, Palmieri, Nait, Mata, Vezzani (dal 17’ st Dembacaj), Giordano (dal 27’ st Zironi). A disposizione: Venturelli, Ben Driss, Ceccarelli, Barbetta, Azzi, Guidotti, Mondaini. All.: Cattani. Arbitro: Tinetti di Ivrea.Note: ammoniti Barbolini, Bruno e Palmiero (T).