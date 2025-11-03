Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese

Le mani di un fenomenale Gibertini e il rigore di Mata a dieci minuti dal termine negano alla Vianese la gioia della terza vittoria consecutiva in sette giorni.Al “Galeotti” di Carpineti i rossoblù di mister Sarnelli partono forte e dopo una dozzina di minuti creano la prima grande occasione del pomeriggio. A generarla è Martinez che, al termine di un’azione prolungata, arriva al limite dell’area piccola e chiama Gibertini al primo, grande intervento del suo pomeriggio.Il Terre di Castelli risponde al 18’, quando Mata riesce a sfondare la difesa di casa e arriva fino al dischetto del calcio di rigore. Da lì, però, la sua conclusione è alta e la Vianese tira un sospiro di sollievo. Quello del numero 9 è però l’unico squillo di tutto il primo tempo per la compagine modenese perché, da lì in avanti, i rossoblù dominano.A sfiorare nuovamente il gol è Zanazzi che, proprio come Martinez, chiama Gibertini al miracolo dopo un’azione prolungata. Alla mezz’ora tocca invece ad Oubakent, la cui botta dal limite termina fuori di poco.
A salire in cattedra, nel finale di prima frazione, è poi Bernabei, che dapprima recupera un gran pallone a centrocampo e lo offre a Martinez per un’altra occasione limpida neutralizzata da Gibertini, e poi prova a mettersi in proprio calciando una punizione che il portiere modenese neutralizza.Prima del duplice fischio ci provano anche Cortesi ed Oubakent, ma un mix di poca precisione e tanta efficienza del numero uno ospite costringono la Vianese a chiudere il parziale sullo 0-0.Per sbloccarla, i rossoblù si affidano al loro talismano, Riccardo Vaccari. Proprio come contro il Fabbrico a metà settimana, al 13’ il centrocampista si arrampica su un cross di Martinez e, di testa, trafigge Gibertini per il gol del momentaneo 1-0.Il vantaggio minimo sembra permettere alla Vianese di controllare il prosieguo della gara ma, a dieci minuti dal termine, un lancio in profondità sorprende i rossoblù. Della Corte, in uscita, prova a risolvere il problema, ma colpisce Zironi e costringe il direttore di gara a concedere il rigore. Dal dischetto va Mata, che spiazza il portiere e fa 1-1.Il finale si trasforma così in un assalto dei padroni di casa che, ancora con Martinez e Cortesi, vanno ad un passo dal gol-partita.
Ancora una volta, però, le mani di Gibertini fanno la differenza e fissano il risultato sul definitivo segno X.
Il tabellino
VIANESE-TERRE DI CASTELLI 1-1Marcatori: al 13’st Vaccari (V), al 35’st Mata (T-rig.).Vianese: Della Corte, Cortesi, Silvestro (dal 42’ st Fiori), Bernabei, Mammi, Moretti, Oubakent (dal 14’ st Caesar Tesa), Vaccari, Bertetti (dal 20’ st Iacovoni), Martinez, Zanazzi (dal 30’ st Contipelli). A disposizione: Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Martini, Pezzani. All.: Sarnelli.Terre di Castelli: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Esposito, Palmieri, Nait, Mata, Vezzani (dal 17’ st Dembacaj), Giordano (dal 27’ st Zironi). A disposizione: Venturelli, Ben Driss, Ceccarelli, Barbetta, Azzi, Guidotti, Mondaini. All.: Cattani. Arbitro: Tinetti di Ivrea.Note: ammoniti Barbolini, Bruno e Palmiero (T).Matteo Pierotti