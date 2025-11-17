Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Decisiva la rete di Mata al 52’ e l'autorete di Cabassa al 73’, che hanno fissato il risultato sullo 0-2

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Una partita dai due volti quella disputata sul campo di Rolo, dove i padroni di casa hanno ceduto l’intera posta al Terre di Castelli nella ripresa. Decisiva la rete di Mata al 52’ e la sfortunata autorete di Cabassa al 73’, che hanno fissato il risultato sullo 0-2. La squadra di casa ha disputato un ottimo primo tempo, mostrando vivacità e costruendo diverse occasioni da gol, senza però riuscire a finalizzare. Al 10’ Pipoli lancia Habib per Serroukh, il cui tiro viene respinto di pugno da Gibertini. Due minuti più tardi, Tzvetkov conquista palla e serve Barbolini, che a sua volta appoggia per Esposito: conclusione insidiosa, ma Grigoli è attento. Al 31’ occasione ghiotta per il Rolo: su calcio d’angolo Habib colpisce di testa, ma la palla sorvola la traversa. Al 33’ i modenesi si rendono pericolosi in contropiede con Mata, che serve Barbolini, fermato però da un provvidenziale intervento di Cabassa. Al 40’ ancora Mata protagonista, lanciato da Tzvetkov, ma Pappaianni anticipa e allontana il pericolo. Al 43’ il Rolo sfiora il vantaggio: Habib lanciato a rete si trova a tu per tu con Gibertini, che però lo ipnotizza e salva la porta.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con i padroni di casa che avrebbero meritato qualcosa di più per le occasioni create. Nella ripresa il copione cambia. Al 48’ Esposito dribbla il difensore Galli e calcia in porta, ma ancora una volta Grigoli salva il risultato. È il preludio al vantaggio ospite. Al 52’ infatti, lo stesso Esposito confeziona un assist perfetto per Mata, che trafigge Grigoli e porta avanti il Terre di Castelli. Il Rolo prova a reagire: al 57’ Serroukh serve Puglisi in area, ma il tiro non trova lo specchio della porta. Al 73’ arriva il raddoppio ospite: ancora Esposito ispira Mata, ma nell’azione difensiva Cabassa, nel tentativo di anticipare l’attaccante e proteggere l’uscita del proprio portiere, devia sfortunatamente la palla nella propria rete. È l’episodio che chiude di fatto la partita. Gli ultimi minuti vedono il Rolo tentare di accorciare le distanze: all’84’ Zironi prova la conclusione dalla distanza, respinta di pugno da Grigoli. Al 91’, in pieno recupero, Barbolini si invola dalla metà campo e calcia dal limite, ma il portiere rolese blocca senza difficoltà .

Il tabellino

ROLO-TERRE DI CASTELLI 0-2

ROLO: Grigoli 6, Cabassa 5, Pipoli 6, Bassoli 6 (dal 20' st Sgro Jorge 6), Galli 6.5, Pappaianni 5, Ziliani 6 (dal 19' st Lo Bello 6), Serroukh 5, Habib 5, Borghi 6.5 (dal 20' st Quitadamo 5.5), Puglisi 5.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
A disp.: Vitale, Ferrari, Lorenzini, Catellani, Grammatica, Boccaletti. All.: Lauro Bonini.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini 6, Barbolini 6.5, Bruno 6, Tzvetkov 6.5 (dal 44' st Guidotti s.v.), Esposito 6.5 (dal 32' st Masoch s.v.)), Palmiero 6 (dal 40' st Barbetta s.v.), Mondaini 6 (dal 25' st Giordano 6), Dembacaj 6.5, Mata 7 (dal 29' st Nait Janane 6), Zironi 6, Vezzani 5.5. A disp.: Venturelli, Ben Driss, Ceccarelli, Azzi. All.: Francesco Cattani.

ARBITRO: Francesco Sapio di Forli-Cesena

RETI: 52' Mata (T), 73' (aut.) Cabassa (RO)

NOTE: Ammoniti: Pipoli, Pappaianni, Serroukh, Habib (RO), Tzvetkov (T)

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica

Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese

Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: iter regolare?

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: iter regolare?

Eccellenza, il Terre di Castelli torna alla vittoria ma perde Caniparoli

Eccellenza, il Terre di Castelli torna alla vittoria ma perde Caniparoli

Eccellenza, continua la rivoluzione al Terre di Castelli: bomber Guidone va al Medolla, il dg Luppi al Formigine

Eccellenza, continua la rivoluzione al Terre di Castelli: bomber Guidone va al Medolla, il dg Luppi al Formigine

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena volley, vittoria gettata alle ortiche con Cisterna

Modena volley, vittoria gettata alle ortiche con Cisterna

La Norvegia travolge l’Italia, figuraccia degli Azzurri: a San Siro finisce 4 a 1

La Norvegia travolge l’Italia, figuraccia degli Azzurri: a San Siro finisce 4 a 1

Volley Modena, prima vittoria casalinga al tiebreak contro Padova

Volley Modena, prima vittoria casalinga al tiebreak contro Padova

Atp Finals, trionfa Sinner: battuto Alcaraz in due set

Atp Finals, trionfa Sinner: battuto Alcaraz in due set