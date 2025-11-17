Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Il tabellino

Una partita dai due volti quella disputata sul campo di Rolo, dove i padroni di casa hanno ceduto l’intera posta al Terre di Castelli nella ripresa. Decisiva la rete di Mata al 52’ e la sfortunata autorete di Cabassa al 73’, che hanno fissato il risultato sullo 0-2. La squadra di casa ha disputato un ottimo primo tempo, mostrando vivacità e costruendo diverse occasioni da gol, senza però riuscire a finalizzare. Al 10’ Pipoli lancia Habib per Serroukh, il cui tiro viene respinto di pugno da Gibertini. Due minuti più tardi, Tzvetkov conquista palla e serve Barbolini, che a sua volta appoggia per Esposito: conclusione insidiosa, ma Grigoli è attento. Al 31’ occasione ghiotta per il Rolo: su calcio d’angolo Habib colpisce di testa, ma la palla sorvola la traversa. Al 33’ i modenesi si rendono pericolosi in contropiede con Mata, che serve Barbolini, fermato però da un provvidenziale intervento di Cabassa. Al 40’ ancora Mata protagonista, lanciato da Tzvetkov, ma Pappaianni anticipa e allontana il pericolo. Al 43’ il Rolo sfiora il vantaggio: Habib lanciato a rete si trova a tu per tu con Gibertini, che però lo ipnotizza e salva la porta.Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con i padroni di casa che avrebbero meritato qualcosa di più per le occasioni create. Nella ripresa il copione cambia. Al 48’ Esposito dribbla il difensore Galli e calcia in porta, ma ancora una volta Grigoli salva il risultato. È il preludio al vantaggio ospite. Al 52’ infatti, lo stesso Esposito confeziona un assist perfetto per Mata, che trafigge Grigoli e porta avanti il Terre di Castelli. Il Rolo prova a reagire: al 57’ Serroukh serve Puglisi in area, ma il tiro non trova lo specchio della porta. Al 73’ arriva il raddoppio ospite: ancora Esposito ispira Mata, ma nell’azione difensiva Cabassa, nel tentativo di anticipare l’attaccante e proteggere l’uscita del proprio portiere, devia sfortunatamente la palla nella propria rete. È l’episodio che chiude di fatto la partita. Gli ultimi minuti vedono il Rolo tentare di accorciare le distanze: all’84’ Zironi prova la conclusione dalla distanza, respinta di pugno da Grigoli. Al 91’, in pieno recupero, Barbolini si invola dalla metà campo e calcia dal limite, ma il portiere rolese blocca senza difficoltà .ROLO-TERRE DI CASTELLI 0-2ROLO: Grigoli 6, Cabassa 5, Pipoli 6, Bassoli 6 (dal 20' st Sgro Jorge 6), Galli 6.5, Pappaianni 5, Ziliani 6 (dal 19' st Lo Bello 6), Serroukh 5, Habib 5, Borghi 6.5 (dal 20' st Quitadamo 5.5), Puglisi 5.A disp.: Vitale, Ferrari, Lorenzini, Catellani, Grammatica, Boccaletti. All.: Lauro Bonini.TERRE DI CASTELLI: Gibertini 6, Barbolini 6.5, Bruno 6, Tzvetkov 6.5 (dal 44' st Guidotti s.v.), Esposito 6.5 (dal 32' st Masoch s.v.)), Palmiero 6 (dal 40' st Barbetta s.v.), Mondaini 6 (dal 25' st Giordano 6), Dembacaj 6.5, Mata 7 (dal 29' st Nait Janane 6), Zironi 6, Vezzani 5.5. A disp.: Venturelli, Ben Driss, Ceccarelli, Azzi. All.: Francesco Cattani.ARBITRO: Francesco Sapio di Forli-CesenaRETI: 52' Mata (T), 73' (aut.) Cabassa (RO)NOTE: Ammoniti: Pipoli, Pappaianni, Serroukh, Habib (RO), Tzvetkov (T)