Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Negli ottavi della coppa Italia di Eccellenza fase regionale, eliminazione per Cdr Mutina e Terre di Castelli. La squadra di Paganelli è stata battuta in casa dal Fiorenzuola per 0-2 (entrambe le reti su rigore) nonostante si sia trovata dalla mezzora con l'uomo in più (espulso Zucchini per i piacentini), mentre la squadra di Cattani si è arresa solo ai rigori (1-1 al termine dei tempi regolamentari) contro la corazzata Nibbiano, capolista del girone A di Eccellenza. Decisivo il rigore sbagliato da Barbetta dopo che entrambe le squadre ne avevano segnati 5 su 5.

I tabellini

NIBBIANO-TERRE DI CASTELLI 7-6

(Dopo i rigori, 1-1 al 90')

NIBBIANO: Serena, Ababio, Vecchi, Alcibiade, Fogliazza, Rebolini, (61' Hasanaj), Piscicelli, Bassoli (61' Jakimovski), Boix (76' Grasso), Carrasco (76' Minasola), Setti (84' Tambussi). A disp.:Guerci, Tambussi, Iasoni, Binelli, Daprati. All. Rastelli

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Ben Driss, Zironi (77' Palmiero), Barbetta, Dembacaj, Ceccarelli (84' Bruno), Mondaini, Giordano (75' Tzevtkov), Nait, Masoch (59' Barbolini), Guidotti (59 Mata). A disp.: Gibertini, Vezzani, Gigli, Esposito. All. Cattani

ARBITRO: Rossetti di Parma

RETI: 38’ Piscicelli (N), 53’ Giordano (T)

NOTE: ammoniti: Carrasco, Bruno





ATLETIC CDR MUTINA-FIORENZUOLA 0-2

CDR MUTINA: Schena, Gargano, Hajbi, Caselli A. (50' Vacondio), Lazzaretti (78' Hoxha), Mazzoni, Canosa (65' Fantastico), Boilini (50' Cuoghi), Teggi, Bellucci, Bonacini (68' Panzanato). A disp.: Auregli, Bartoli, Serra, Ricaldone. All. Paganelli

FIORENZUOLA: Cantoni, Borrelli, Negri, La Vigna (60' Bandaogo), Varoli, Zucchini, Iori (70' Macchioni), Postiglioni, Censi (46' Benedetti), Scarlata (80' Piro), Morrone. A disp.: Burigana, Della Giovanna, Bertelli, Antenucci. All. Rossi

ARBITRO: Ghirardi di Ravenna

RETI: 29' rig. La Vigna, 88' rig. Piro

NOTE: espulso al 34' Zucchini

Matteo Pierotti