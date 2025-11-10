Eccellenza, la Cdr Mutina continua la risalita: anche il Salso va ko

Il tabellino

Seconda vittoria consecutiva per la Cdr Mutina che non ha difficoltà a sbarazzarsi del Salso con un netto 3-0 sbagliando anche un rigore con Hoxha.Al 3’ Brunani scende sulla destra e crossa dal fondo. La palla passa davanti al portiere Schena e si perde dal lato opposto. Hoxha entra in area sulla sinistra un minuto dopo, ma al momento di concludere si allunga la palla sul fondo. Restano coperti gli ospiti, chiudendo ogni spazio. All’11’ finisce alto un tiro dal limite di Panzanato. Passa in vantaggio il Mutina al 13’. Crossa in area da sinistra Hajbi. Fantastico, smarcato in zona secondo palo, insacca di testa. 0-1. Il Salsomaggiore è in difficoltà, ed insistono in avanti gli ospiti. Al 18’ il direttore di gara concede un calcio di rigore a favore del Mutina, per un contatto in area tra Piga e Panzanato. Si incarica della battuta Hoxha, che però calcia fuori, alla destra di Piga. Conquistano due corner consecutivi gli ospiti al 23’. Rischia il Salsomaggiore sul secondo, ma riesce a liberare. Cercano di uscire dall’assedio i padroni di casa, ma sono nulli i tentativi di portarsi in avanti. Al 30’ Piga para un debole tiro di Hoxha.Continua a spingere il Mutina al 35’, conquistando diversi corner. Al 37’ Bationo devia di testa un tiro ben diretto dal limite di Cuoghi. Miracolo di Piga al 38’ su tiro in controbalzo ravvicinato di Fantastico. Non riesce a spezzare il forcing avversario il Salsomaggiore. Tira fuori dal limite Panzanato al 42’. Allo scadere di tempo, fiammata offensiva dei padroni di casa. Schena devia in angolo un sinistro dal limite di Botturi. Sul corner, finisce fuori di poco una girata di Iaquinta. Sembra più deciso ad inizio ripresa il Salsomaggiore. Ma già al 3’ il Mutina sfiora il raddoppio. Una doppia combinazione in velocità tra Panzanato e Fantastico, mette in condizione quest’ultimo di colpire di testa sottoporta. Si oppone Piga con un altro grande intervento. Al 5’ un tiro a rientrare di Lattuca esce alla sinistra di Schena. Dopo una breve fase equilibrata, all’11’ raddoppiano gli ospiti. Il Salsomaggiore viene sorpreso in velocità a centrocampo. La palla raggiunge in area Fantastico, che serve alla sua sinistra Cuoghi: tiro in corsa e 0-2. Non riescono a reagire i padroni di casa, e al 22’ arriva il terzo gol. Andrea Caselli lavora un buon pallone al limite dell’area e lascia partire un tiro a rientrare che supera in modo imparabile Piga all’incrocio sinistro. 0-3.Qui di fatto si conclude la gara. Si succedono i cambi, col Mutina che controlla senza problemi la gara. Al 30’ Schena devia in angolo un tiro di Elhani. Fanno girare palla gli ospiti. Al 39’ si infrange sulla barriera una punizione dal limite di Lattuca. Nulla accade sino al termine del terzo minuto di recupero.SALSOMAGGIORE-ATLETIC CDR MUTINA 0-3SALOMAGGIORE: Piga, Brunani (68’ Ghiretti), Botturi, Dattaro, Furlotti, Cruoglio, Bationo (58’ Kolka), Lorenzani, Iaquinta, Lattuca (84’ Ascone), Musaj (65’ El Hani). A disp. Avanzini, Togola, Ramponi, Pedretti, Mattioli. All. Cristiani.CDR MUTINA: Schena, Vacondio (70’ Mazzoni), Hajbi, A. Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi (86’ Bellucci), Gualdi (79’ Canosa), Fantastico (71’ Teggi), Hoxha, Panzanato (65’ Boilini). A disp. Auregli, Gargano, Ognibene, Lazzaretti. All. Paganelli.Arbitro: Chouiref di PiacenzaReti: 13’ Fantastico, 56’ Cuoghi, 66’ Caselli A.Note: espulso al 75’ Togola dalla panchina, ammoniti Fantastico, Gualdi, Bationo, Mazzoni