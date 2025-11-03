Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Zola ko

La Cdr Mutina ritrova il successo. Al 5’ si vedono i bolognesi col tiro di Medi, blocca attento Auregli. Al 17’ il vantaggio di casa: è il solito Hoxha che segna su ribattuta dopo un tiro di Fantastico parato da Bertocchi. Al 20’ ancora Medi, fra i migliori dei suoi, calcia da fuori area e Auregli respinge non senza problemi. Al 22' Panzanato da fuori non trova la porta. Al 43’, dopo un paio di chance bolognesi in mischia, su punizione Hoxha va vicino alla doppietta.

Nella ripresa lo Zola prova ad alzare il baricentro ma non crea troppi problemi e la Cdr ha le chance migliori per il bis. Al 48’ ci prova Panzanato di testa ma la palla esce, al 68’ Fantastico si invola e conclude da buona posizione, ma la palla esce di poco. Al 70’ il solito Medi arma il destro da fuori area ma ancora una volta Auregli dice di no con una prodezza. Al 75’ tiro di Fantastico parato da Bertocchi, all’89’ la Cdr si salva su una mischia nata da angolo. E’ il preludio al 2-0 che chiude i conti e che arriva all’88': merito ancora una volta di Hoxha che si libera del difensore e serve a Teggi la palla del 2-0.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-ZOLA 2-0

CDR MUTINA: Auregli, Vacondio (75’ Hajbi), Boilini (60’ Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Vacondio, Cuoghi (85’ Caselli M.), Cremaschi, Fantastico (81’ Teggi), Hoxha, Panzanato (56' Gualdi). A disp. Schena, Gargano, Mazzoni, Bellucci. All Paganelli.

ZOLA: Bertocchi, Cocchi, Farini, Soliani, Fiore, Medi, Magli, Chkour, D'Errico, Oulai (56’ Osmaili, 86’ Di Vona), Bonini (66' Negri). A disp. Ballerino, Bettini, Monti, Marchi. All. Perinelli.

Arbitro: Franceschi di Ferrara

Reti: 17' Hoxha, 88’ Teggi

Note: ammonito Fantastico

Matteo Pierotti