Eccellenza, Cdr Mutina beffata a Brescello

Il Brescello supera la squadra modenese con una rete di Cocconi

La Cdr Mutina esce sconfitta da Brescello ma avrebbe meritato il pareggio.
Primo tempo molto equilibrato e giocato a ritmi bassi senza nessuna emozione di rilievo. Nella ripresa al minuto 8 Binini per i locali ha una buona palla sui piedi ma tira debole centrale agevolando il compito ad Auregli. Dalla parte opposta bisogna aspettare il 27′ quando Cremaschi costringe Giaroli a rifugiarsi in angolo. Poi al secondo di recupero da un fallo laterale mischione in area di rigore modenese con una semi rovesciata di Cocconi che complice una deviazione si insacca nell’angolino basso.

Il tabellino

BRESCELLO PICCARDO-ATLETIC CDR MUTINA 1 – 0
RETI: s.t. 47′ Cocconi.
BRESCELLO PICCARDO (3-5-2): Giaroli; Iodice (24′ s.t. De Luca), Brevini, Cocconi; Zaccariello, Contini, Buffagni, Notari, Fomov; Binini 33′ s.t. Mastaj), Corbelli (12′ s.t. Truffelli). (Aimi, Zambello, Bicaku, Carra, Bouhali, Cavazzini). Allenatore: Andrea Fontana.
ATLETIC CDR MUTINA (4-3-2-1): Auregli; Boilini, Vacondio, Serrra, Hajbi; Cuoghi (22′ s.t. Teggi), Andrea Caselli, Matteo Caselli; Hoxha, Cremaschi; Fantastico (22′ s.t. Panzanato). (Schena, Gargano, Ricaldone, Lazzaretti, Gualdi, Mazzoni, Bellucci). Allenatore: Andrea Paganelli.
ARBITRO: Izzo di Faenza (Bonetti di Piacenza e Melasi di Reggio Emilia).
NOTE: pomeriggio soleggiato e terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Contini, Cocconi e Fomov. Angoli: 3 a 5. Recuperi: 1′ p.t. e 5′ s.t.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

