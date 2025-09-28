'Nonostante un comunicato chiaro e circostanziato pubblicato nei giorni scorsi, unitamente alle conferme su diversi particolari della vicenda arrivati dal Comune di Rubiera, continuano a circolare sugli organi d’informazione notizie e dettagli totalmente privi di fondamento ed anche lesivi della reputazione e dell’immagine dei soggetti coinvolti. Il ritorno della nostra società in Serie A2, traguardo che potremmo definire storico vista la lunga assenza da questi palcoscenici, invece di portare entusiasmo ed orgoglio in tutta la città sembra aver scatenato invidie e gelosie in chi, quasi in un disegno creato ad arte, sta continuando una bieca opera atta a screditarci sfruttando la vicenda legata all’impianto di gioco che dovrà ospitare le nostre gare'. Così Volley Modena torna sullo scontro con l'amministrazione comunale. 'Tutto questo fin dal principio e cioè dalla mancata concessione del PalaPanini da parte di Modena Volley che, di fatto, ha innescato un vero e proprio domino non essendo la nostra città dotata di altri impianti già idonei a disputare partite di Serie A. Crediamo sia arrivato il momento di mettere un punto a tutte queste false speculazioni, pertanto nelle prossime ore convocheremo una conferenza pubblica, aperta a tutti, per l’inizio della settimana con l’obiettivo di tutelare la nostra immagine e ristabilire il vero ordine delle cose. A tal proposito annunciamo fin da ora che valuteremo la possibilità di avviare azioni legali verso chi ci ha diffamato con affermazione false e prive di ogni veridicità'.
Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'
'Annunciamo fin da ora che valuteremo la possibilità di avviare azioni legali verso chi ci ha diffamato con affermazione false e prive di ogni veridicità'
