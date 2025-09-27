'Compagni mobilitatevi, la solidarietà a me non basta'

Sostegno alla Flotilla: 'Non porta solo aiuti, ma rompe l’assedio'

'Questo è il momento di fare cose concrete, non solo simboliche. Dobbiamo metterci di traverso al sistema sostenere apertamente le campagne di boicottaggio e le azioni di disobbedienza civile in Italia e in Europa. Darmi la solidarietà non basta, anzi un'azione limitata alla solidarietà per me è un fallimento. Dovete fare azioni concrete'. È una vera e propria chiamata alla mobilitazione quella Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi, nel corso del suo intervento davanti al pubblico del Festival Dig, finanziato con 150.000 euro da Comune, Fondazione e Regione Emilia-Romagna, lanciando un appello forte alla mobilitazione attiva e diretta in sostegno della popolazione palestinese.Un evento che di fatto diventa palcoscenico di una piattaforma politica e militante in cui la diplomatica ha messo da parte il tradizionale linguaggio delle istituzioni internazionali per chiamare i presenti a 'mettersi di traverso al sistema' e sostenere apertamente le campagne di boicottaggio e le azioni di disobbedienza civile in Italia e in Europa.Arrivando a mettere in discussione anche le tradizionali ONG bollate di perpetuare un 'assistenzialismo da Salvatore Bianco anni ’60'. 'Glielo dico, smettetela di costruire pozzi in Africa. L’Africa e la Palestina non hanno bisogno di carità.Hanno bisogno che si faccia giustizia, a partire dai nostri Paesi. Le ONG devono smettere di rattoppare le conseguenze dell’oppressione e cominciare a contrastare i governi che la rendono possibile'. Albanese ha poi elogiato le organizzazioni che portano gli Stati davanti ai tribunali, citando casi in Inghilterra, Norvegia e Olanda, e il recente coordinamento italiano di 'Giuristi e Avvocati per la Palestina', nato quest’anno e a suo parere 'uno dei punti più alti dell'avvocatura italiana'.Altro passaggio carico di significato politico è arrivato quando Francesca Albanese ha affrontato il tema della Flotilla. 'La Flotilla non è un’operazione logistica. È una parte di umanità in movimento. È la nostra parte migliore, quella che si rifiuta di accettare il genocidio in corso. Non vogliono solo portare aiuti: vogliono sfidare un sistema di impunità globale e forzare un blocco facendo quello che gli Stati non fanno'. Secondo Albanese, la Flotilla ha subito attacchi documentati da parte di droni israeliani tra la Tunisia e Creta.'I governi non stanno facendo nulla per rompere l’assedio. Eppure il diritto internazionale ci obbliga a inviare navi militari cariche di aiuti umanitari.Siamo di fronte a una tragedia di proporzioni immani, e l’unica risposta è la repressione della solidarietà'.Albanese ha criticato la retorica mediatica e istituzionale sulla Palestina e su Hamas. 'Sento solo ripetere Hamas, Hamas, Hamas. È una demonizzazione sistematica che serve a riscrivere la storia, come si è fatto con l’America Latina. I palestinesi non sono mostri: stanno solo cercando di sopravvivere'.