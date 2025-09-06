Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Il Tribunale di Modena con sentenza n. 865/2025 pubblicata il 3 luglio 2025 ha ritenuto la natura diffamatoria dell’articolo a firma di Maurizio Belpietro intitolato Il «compagno» mons. Castellucci rivendica i maxi bonifici a Casarini con sottotitolo Con un articolo sull’ «Unità» (con tanto di stella rossa marxista di fianco alla firma), l’arcivescovo di Modena esce allo scoperto e ci dà una notizia: i fondi a Mediterranea sono ancora più sostanziosi di quelli fino ad ora svelati apparso sul quotidiano La Verità in data 9 dicembre 2023. A dare notizia della condanna di Belpietro è il sito stesso della Diocesi in una nota.

'L’articolo in questione affermava che il vescovo Castellucci avrebbe scritto un editoriale sul quotidiano L’Unità dell’8 dicembre 2023. La notizia è risultata falsa in quanto L’Unità, seppur senza alcuna previa informazione al Vescovo, ha semplicemente riportato la “Nota informativa sull’utilizzo delle somme assegnate alla carità del Vescovo” che era stata pubblicata il 7 dicembre 2023 sulla homepage del sito dell’Arcidiocesi di Modena - si legge sul sito della Diocesi -. Il Tribunale di Modena ha altresì ritenuto l’articolo in questione diffamatorio per aver attribuito al Vescovo la qualifica negativa di “comunista” e “compagno”. A seguito di tali accertamenti, il Tribunale di Modena ha condannato l’editore de La Verità e Maurizio Belpietro, sia come giornalista sia come direttore, al risarcimento dei danni a favore dell’Arcivescovo e dell’Arcidiocesi di Modena – Nonantola, che li utilizzeranno per progetti caritativi e assistenziali'.

