'Vignola, la fuga di sindaco, giunta e consiglieri Pd dalla commissione alla sanità è vergognosa'

L'intervento di Barbara Badiali, Consigliere Comunale Lega sulla commissione consigliare annullata per mancanza di numero legale

'Mentre i cittadini si preoccupano – giustamente – per la possibile scomparsa dell’automedica da Vignola, chi amministra la città preferisce voltarsi dall’altra parte. La Commissione Sanità convocata per discutere dell’argomento è stata completamente ignorata dal Sindaco, dalla Giunta e da tutti i consiglieri comunali del Partito Democratico'. Così il consigliere comunale della Lega Barbara Badiali si unisce alle voci di Smeraldi e Massa.
'Una scelta deliberata e politica, non una coincidenza. Addirittura sui social, ieri, il PD ha dato indicazione esplicita ai suoi rappresentanti di non presentarsi, dimostrando un disprezzo totale non solo per il confronto democratico, ma soprattutto per la salute dei cittadini. Mentre si decide il futuro di un presidio sanitario essenziale, il sindaco e la sua maggioranza scelgono la strada della fuga, dell’obbedienza cieca alle direttive di partito, abbandonando la città e la responsabilità del proprio ruolo istituzionale'.
'L’automedica, lo ricordiamo ancora una volta, è un servizio salvavita, che consente l’intervento tempestivo di un medico nei casi di emergenza più gravi. La sua rimozione sarebbe un colpo durissimo per tutta l’Unione Terre di Castelli, ma il PD vignolese preferisce nascondersi, sottrarsi, tacere.
Ancor più grave, il comportamento della sindaca Muratori: il primo cittadino di un intera comunità non ha avuto neppure il coraggio di metterci la faccia , in ogni occasione pubblica si è sempre definita “il Sindaco di tutti”, ma ieri sera ha scelto di boicottare la discussione su un tema che riguarda tutti. Una scelta che smentisce in modo clamoroso quella retorica vuota e ipocrita'.
'Essere sindaco di tutti significa ascoltare tutti, soprattutto quando c’è in gioco un diritto fondamentale come quello alla salute. Ma evidentemente, quel titolo era solo uno slogan elettorale. Chi rappresenta i cittadini ha il dovere di esserci, di ascoltare, di rispondere. Invece, qui siamo davanti a un comportamento inaccettabile: un boicottaggio istituzionale che calpesta il confronto democratico e tratta la salute pubblica come un fastidio da evitare - chiude Badiali -. In una democrazia sana, il confronto è il sale della politica. E quando si parla di salute pubblica, non partecipare significa tradire il mandato ricevuto dagli elettori. Il PD vignolese ha scelto la linea del silenzio, dell’assenza, della chiusura. Il messaggio è chiaro: per il PD locale, l’ordine di scuderia vale più della trasparenza, della responsabilità e del bene comune'.
 

Barbara Badiali - Consigliere Comunale Lega
