Pd: 'Commissione Sanità a Vignola, Smeraldi e Massa mentono sapendo di mentire'

'Su un punto però concordiamo con l’ex sindaco: i cittadini sono stanchi di questi giochetti'

'In merito alla recente seduta della Commissione consiliare sulla sanità, vogliamo fare chiarezza su quanto accaduto e sulle dichiarazioni della destra vignolese e dell’ex sindaco Smeraldi: nessun boicottaggio ma solo buon senso. L’Azienda Usl ha comunicato tempestivamente, con nota scritta del 22/09/2025, la propria indisponibilità a partecipare alla data fissata, offrendo invece un’ alternativa successiva al Consiglio comunale aperto programmato per il 29 settembre, convocato dal sindaco Muratori. Per questo motivo, i consiglieri dei gruppi PD, Vignola Coraggiosa e Emilia Muratori sindaca hanno dialogato con il presidente della Commissione Orlando, tentando di individuare una data condivisa che garantisse la presenza dell’Ausl e la partecipazione di tutte le forze consiliari. Questa disponibilità non è stata però accolta. Abbiamo quindi comunicato formalmente la nostra non partecipazione, attraverso i canali istituzionali e una nota stampa pubblica, per evitare ambiguità e strumentalizzazioni'. Così le liste di maggioranza replicano a Smeraldi e Massa.
'L’ex sindaco Smeraldi, coordinatore di Vignola Cambia, era pienamente consapevole di quanto accadeva; come il consigliere Orlando e tutta la minoranza, sapeva dell’assenza dell’Ausl, elemento fondamentale per un confronto serio. Sapeva anche della posizione dei consiglieri Pd, Vignola Coraggiosa e Emilia Muratori Sindaca, perché Vignola Cambia è ancora parte della maggioranza.
Su un punto però concordiamo con l’ex sindaco: i cittadini sono stanchi di questi giochetti, peccato che lui, insieme ad altri, ne sia tra i principali protagonisti. Ma poco importa. E’ la sicurezza dei cittadini che ci interessa e il lavoro degli operatori sanitari che abbiamo sempre valorizzato e ringraziato. Il confronto con l’Usl si terrà in Consiglio Comunale, nella data condivisa e voluta dal sindaco Muratori, con tutti i soggetti interessati, in un contesto istituzionale corretto, trasparente e con la partecipazione di chi ha le competenze per rispondere alle esigenze della cittadinanza, che avrà diritto di parola'.
