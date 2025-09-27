Pd: 'Commissione Sanità a Vignola, Smeraldi e Massa mentono sapendo di mentire'
'Su un punto però concordiamo con l’ex sindaco: i cittadini sono stanchi di questi giochetti'
'L’ex sindaco Smeraldi, coordinatore di Vignola Cambia, era pienamente consapevole di quanto accadeva; come il consigliere Orlando e tutta la minoranza, sapeva dell’assenza dell’Ausl, elemento fondamentale per un confronto serio. Sapeva anche della posizione dei consiglieri Pd, Vignola Coraggiosa e Emilia Muratori Sindaca, perché Vignola Cambia è ancora parte della maggioranza.
