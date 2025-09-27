Vignola, commissione consigliare sulla sanità: la maggioranza fa saltare numero legale
Smeraldi: 'La commissione non ha potuto svolgersi regolarmente, ma la serata si è svolta ugualmente, con l'intervento di cittadini e operatori sanitari'
'E' bene precisare che la Commissione era stata convocata su richiesta, come suo diritto, dalla minoranza, e che il PD aveva obiettato che, non potendo intervenire rappresentanti dell'ASL, la Commissione stessa sarebbe stata inutile (facendo passare il messaggio che Sindaca ed amministratori sono ignari di quello che sta succedendo nel mondo della salute modenese e hanno bisogno dell'ASL per spiegarlo ai cittadini). La considerazione che viene in mente è che i cittadini (soprattutto quelli che non vanno più a votare, ma anche gli altri) sono stanchi di questi giochetti di partito, soprattutto quando riguardano temi sensibili come la salute (bene comune per eccellenza) - continua Smeraldi -.
