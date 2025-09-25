Commercio nel Frignano, 70 agenti di polizia locale all'incontro promosso dal Sulpl

Ieri il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale ha organizzato, con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Frignano, un incontro formativo rivolto agli appartenenti della Polizia Locale e degli addetti al lavori dei servizi commercio dei comuni del Frignano. L'evento ha riscosso grande successo con la presenza di oltre 70 partecipanti. Il Commissario della Polizia Locale Luciano Fallini, uno dei massimi esperti in Regione Emilia Romagna sulla normativa che riguarda il commercio, ha illustrato la 'rivoluzione' dei controlli amministrativi per le attività produttive a seguito dell'entrata in vigore della recente normativa nazionale.



