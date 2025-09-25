Commercio nel Frignano, 70 agenti di polizia locale all'incontro promosso dal Sulpl
Illustrata la rivoluzione dei controlli amministrativi per le attività produttive a seguito dell'entrata in vigore della recente normativa nazionale
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sulpl al viceministro Sisto: 'Polizia locale non parificata a forze dell'ordine? Parole gravi e inaccettabili'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'
Carpi, dal Comune patrocinio a Rhythm & Brews. De Rosa: 'Basta sostegno a eventi che celebrano l'alcol'
Formigine, automobile in fiamme a Magreta
Aimag, Bassoli (Pd) ai consiglieri: 'Ora attenzione a esporvi a responsabilità personali, anche di natura patrimoniale'