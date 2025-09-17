Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Mesini: 'É nostro dovere intervenire per risolvere i problemi assieme al Gestore ed Atersir'

'Una fotografia che offre un’indicazione chiara e precisa: occorre prendere atto che il sistema, così com’è oggi, presenta forti criticità e non trova apprezzamento tra i cittadini. É nostro dovere intervenire per risolvere i problemi assieme al Gestore ed Atersir'.
Il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, commenta il secondo rapporto di Federconsumatori sulla qualità della raccolta dei rifiuti e sulla pulizia della città di Sassuolo reso noto oggi.
Per Federconsumatori il rapporto 'consegna una fotografia decisamente negativa, fatta di molte ombre e di poche luci. Nel 2023 il primo rapporto, anch’esso dello stesso segno, aveva indagato la situazione a sei mesi dall’avvio delle nuove modalità di raccolta. Era lecito prevedere, due anni dopo, l’attenuazione dei problemi segnalati da cittadini e cittadine e un miglioramento del “clima” attorno ad elementi così rilevanti per il giudizio complessivo sullo stato della città di Sassuolo. Così non è stato; il peggioramento dei giudizi, che abbiamo rilevato, porta oggi la situazione vicina al livello di guardia, rendendo necessari interventi di profondità'.
'Sin da quando ci siamo insediati – aggiunge il sindaco – abbiamo avuto l’evidente impressione che ci fosse molto da fare per migliorare un sistema che non può trovare il gradimento dei cittadini perché, semplicemente, ancora non è efficace. Per questo abbiamo attivato immediatamente un tavolo permanente con il gestore che, come rilevato anche dall’indagine di Federconsumatori, sta iniziando ora a dare i primi frutti: mi riferisco alle due nuove batterie eco-self per carta e plastica, ma anche alla percentuale di raccolta differenziata che cresce dal 64% del 2022 all’82% di oggi. È solamente un primo passo, però, occorre proseguire sulla strada dei miglioramenti, aumentandone velocità ed efficienza'.

