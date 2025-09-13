Domenica di eventi in provincia

A Spilamberto,

Anche domenica 14 settembre 2025 la provincia di Modena si anima con una serie di appuntamenti che spaziano dalla cultura alla gastronomia, dallo sport alla tradizione. Ecco una panoramica degli eventi più significativi.nel Parco della Rocca Rangoni, alle ore 20:30, il celebre attore e scrittore Ascanio Celestini presenta il suo ultimo libro “Poveri Cristi”, edito da Einaudi. Lo spettacolo, accompagnato dalla fisarmonica di Giancarlo Casadei, racconta le storie degli emarginati, con uno sguardo profondo e civile sulla società.si conclude la 44ª edizione della Sagra del Tortellino Tradizionale, una celebrazione gastronomica che ha animato il centro cittadino dal 4 settembre. L’evento, organizzato da La San Nicola APS con il sostegno dell’amministrazione comunale, rende omaggio a uno dei piatti simbolo della cucina emiliana.c'è la 50ª Festa della Patata e del Parmigiano Reggiano di Montagna, una giornata dedicata alle eccellenze locali con mercatini, degustazioni e momenti di festa. La manifestazione celebra due prodotti tipici del territorio, valorizzando la tradizione agricola della zona.prosegue la “Festa a Castello”, iniziata sabato 13 settembre alle ore 18. L’evento, giunto alla 18ª edizione, riporta il borgo alle atmosfere del Rinascimento con figuranti in costume, giochi storici e spettacoli.L’organizzazione è curata dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con il Comune.presso il Circolo Alpini di San Michele in via Vallurbana, si tiene la 6ª Mostra Scambio Auto, Moto e Bici d’Epoca, organizzata dal Lambretta Club Modena. Domenica l’orario di apertura è dalle 08:30 alle 14:00, con ingresso a pagamento e servizio bar e ristorante. In parallelo, il Motoclub Sassuolo organizza un raduno statico di moto e scooter d’epoca, con ingresso gratuito per gli espositori e pranzo convenzionato.si celebra la 50ª edizione della Festa del Lambrusco. L’evento, con degustazioni e spettacoli, si svolge nei fine settimana dal 12 al 14 e dal 19 al 21 settembre, con alcuni appuntamenti infrasettimanali.in Piazza Martiri, si tiene la seconda edizione dello “Uisp Day”, una giornata dedicata allo sport e alla socialità promossa da Uisp Modena. L’iniziativa, sostenuta dal Comune, propone attività per tutte le età all’insegna dello slogan #sportpertutti.si svolge la Festa dello Sport, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione Maranello Sport. L’intera giornata è dedicata alle attività sportive aperte a tutti e alla premiazione degli atleti locali che si sono distinti in diverse discipline.