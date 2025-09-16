A partire dalla tarda serata di oggi, martedì 16 settembre, saranno effettuati trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida delle zanzare nel Giardino della Pieve e nei giardini del Teatro Comunale. L’intervento viene eseguito dal Comune di Carpi in via precauzionale per ridurre la popolazione delle zanzare a tutela delle persone in vista degli incontri del Festival Filosofia, che si svolgeranno nell’area del centro storico da venerdì 19 a domenica 21 settembre.
L’area interessata dalla disinfestazione sarà interdetta al pubblico dall’inizio della disinfestazione e per tutte le 48 ore successive. I giardini saranno nuovamente accessibili dalla mattina di venerdì 19 settembre.
L’intervento fa parte delle misure di sanità pubblica attivate nelle ultime settimane per garantire la massima protezione dei cittadini riducendo la popolazione delle zanzare e di conseguenza il rischio di diffusione del virus Chikungunya.
Chikungunya a Carpi, disinfestazioni precauzionali per il Festival Filosofia
Saranno effettuate questa notte, nel Giardino della Pieve e nei giardini del Teatro Comunale
A partire dalla tarda serata di oggi, martedì 16 settembre, saranno effettuati trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida delle zanzare nel Giardino della Pieve e nei giardini del Teatro Comunale. L’intervento viene eseguito dal Comune di Carpi in via precauzionale per ridurre la popolazione delle zanzare a tutela delle persone in vista degli incontri del Festival Filosofia, che si svolgeranno nell’area del centro storico da venerdì 19 a domenica 21 settembre.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'Articoli Recenti
Primario accusato di abusi su paziente, Richeldi patteggia pena
Palagano, un cippo alla memoria di Domenico Torri
San Cesario: ancora odori molesti e disagi, esposto dei cittadini ad Arpae
Pavullo: il viadotto sull'Estense chiuso due mesi dal 29 settembre