Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

In flagranza di reato bloccato un 36enne italiano bloccato al termine di un inseguimento di 13 km. Refurtiva recuperata. Diversi oggetti da attribuire ai legittimi proprietari. Il contatto per chi ha subito furti

Agiva in modo seriale, tagliando la lamiera delle porte basculanti all'altezza della maniglia giungendo all'apertura dall'interno. Una volta entrato nei garage l’uomo asportava utensili e attrezzature professionali, quali trapani, avvitatori, flessibili, batterie e caricabatterie, nonché un monopattino elettrico, generi alimentari e prodotti per la casa, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. L'ultimo colpo ha portato al suo arresto. Nella notte del 19 febbraio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo lo hanno bloccato in flagranza di reato. L’uomo aveva asportati utensili e attrezzature professionali. L’attività di monitoraggio dei Carabinieri aveva portato all'individuazione di un un veicolo sospetto in prossimità degli obiettivi colpiti, seguendo in tempo reale gli spostamenti lungo l’asse Vignola–Spilamberto. Intercettato nel territorio del Comune di Spilamberto, il conducente, all’atto dell’intimazione dell’alt, ha tentato la fuga percorrendo circa 13 chilometri ad elevata velocità e ponendo in essere manovre pericolose per la circolazione, sino a raggiungere la frazione Levizzano Rangone di Castelvetro di Modena dove è stato raggiunto e bloccato in prossimità della propria abitazione. Le immediate ricerche hanno consentito di rinvenire, a Spilamberto, all’interno di un suo garage, gran parte della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.
Ulteriore materiale, ritenuto di presumibile provenienza illecita, è sottoposto a sequestro, in attesa di accertamenti finalizzati all’individuazione degli aventi diritto. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Nota per chi ha subito furti negli ultimi 40 giorni

Chiunque avesse subito furti in garage condominiali, negli ultimi 40 giorni, è invitato a contattare la Tenenza di Vignola (059771008) per eventuali segnalazioni o riconoscimento di refurtiva'...
che, allo stato, è sequestrata, ma senza avere ancora l'attribuzione del legittimo proprietario.
