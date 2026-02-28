'Queste scelte, quelle riguardanti la ztl, nella migliore delle ipotesi vanno comunque con concretezza affrontate preparando anticipatamente fattori ancora inesistenti, penso ai parcheggi, è sparito quello di Meridiana?
'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'
'Gradualmente si è arrivati a questo: chiusure, restrizioni, impoverimento, cantieri progettati finanziati fermi, difficoltà alla fruizione e degrado'
'Queste scelte, quelle riguardanti la ztl, nella migliore delle ipotesi vanno comunque con concretezza affrontate preparando anticipatamente fattori ancora inesistenti, penso ai parcheggi, è sparito quello di Meridiana?
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia
Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci
Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'Articoli Recenti
Occupazioni abusive e uso illegale di edifici: 'Preoccupante diffusione. Serve risposta di sistema'
Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'
'Seta, Pd e opposizioni sostengano Mezzetti per resistere alle imposizioni della Regione'
Modena, varata riorganizzazione della rete sanitaria: 'Stop alle duplicazioni'