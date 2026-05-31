Aimag, Avs Modena: 'Avanti col patto di sindacato. Ma la vera sfida dell’azienda inizia adesso'

'Si è chiuso il giro di votazioni nei consigli comunali per l’approvazione del progetto di patto di sindacato di Aimag. Un passaggio delicato, che Alleanza Verdi e Sinistra ha scelto di sostenere dando fiducia ai sindaci e al lavoro politico costruito in questi mesi insieme alle forze di maggioranza. Una fiducia che non nasce per caso, e che, soprattutto, non cancella le posizioni espresse da AVS un anno fa sulla proposta di partnership Aimag-Hera. Al contrario: quelle preoccupazioni restano ancora oggi il punto da cui partire per capire il senso del percorso compiuto in questi mesi'. Così Avs Modena.
'Quando scegliemmo l’astensione sulla proposta presentata allora, lo facemmo evidenziando criticità precise sul piano politico, amministrativo e della governance pubblica dell’azienda. Criticità che vennero poi confermate anche dal pronunciamento della Corte dei Conti, stabilendo che l’assetto presentato avrebbe prefigurato la perdita del controllo pubblico dell’azienda Aimag a favore della multiutility bolognese. In quel momento il confronto con i territori e con le forze politiche fu spesso difficile, frammentato e poco condiviso. Questa volta, invece, il lavoro svolto dai sindaci ha segnato un cambio di passo netto. In questi mesi si è aperta una discussione vera, nella quale AVS — insieme alle altre forze di maggioranza — non è stata una semplice spettatrice, ma una protagonista politica del confronto.
'Ed è proprio questo il punto politico che troppo spesso, nel dibattito dell’ultimo anno, è stato confuso volutamente con il tema della semplice proprietà societaria. Per AVS la gestione pubblica non è uno slogan: significa mantenere la capacità di indirizzo e controllo pubblico sulle scelte strategiche dell’azienda, difendendo il ruolo dei territori e delle comunità locali. Ora però inizia la parte più importante.