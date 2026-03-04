Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muzzarelli: 'Completata la casa della comunità a Zocca, attivare la dialisi'

Muzzarelli: 'Completata la casa della comunità a Zocca, attivare la dialisi'

'Qual è il cronoprogramma aggiornato e verificabile relativo alla conclusione dei lavori ed ai collaudi della Casa della Comunità?'

1 minuto di lettura

Il completamento della Casa della Comunità di Zocca, ormai prossima all’inaugurazione, che auspico avvenga entro aprile, è un importante tassello del rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari nelle aree montane. 

Nel territorio interessato ci sono tra l’altro diversi pazienti attualmente costretti a trasferimenti frequenti e gravosi per accedere al trattamento di dialisi, con disagi per loro e le loro famiglie. 

'Ho quindi presentato una nuova interrogazione per chiedere se, alla luce delle tecnologie oggi disponibili in ambito nefrologico e biomedicale, vi siano effettivi impedimenti tecnici all’attivazione del servizio di dialisi in un’area montana come Zocca, oppure se le criticità siano prevalentemente legate a motivi logistici e di personale', spiega il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli (Pd), che nell’interrogazione ha anche chiesto alla Giunta regionale 'quale sia il cronoprogramma aggiornato e verificabile relativo alla conclusione dei lavori ed ai collaudi della Casa della Comunità, incluso l’eventuale allestimento tecnologico e le tempistiche di attivazione del servizio di dialisi'. È uno sforzo coerente con l’obiettivo più volte espresso dalla Regione di garantire equità di accesso alle cure e di rafforzare i servizi territoriali in montagna, anche attraverso reti e soluzioni organizzative innovative.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Platis (Forza Italia): 'Scandalo Amo e Fondazione di Modena, responsabilità di quelle nomine è di Muzzarelli'

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Sanità pubblica-privata: ecco le diagnosi a marchio Ferrari

Sanità pubblica-privata: ecco le diagnosi a marchio Ferrari

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Montefiorino: visite ed esami con meno spostamenti grazie alla telemedicina

Montefiorino: visite ed esami con meno spostamenti grazie alla telemedicina