Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

La nonna della piccola è stata trasportata in condizioni gravi a Baggiovara

Grave incidente stradale oggi alle 13 all’incrocio tra via Imperiale Est e via Mavora, nel tratto compreso tra Nonantola e Castelfranco Emilia.

Una Dacia e una Mazda si sono scontrate e una è finita nel canale. Quattro le persone ferite.

A bordo della Mazda viaggiavano due donne e una neonata di 5 mesi, in particolare la nonna della piccola è stata trasportata in condizioni gravi a Baggiovara. Ferito il conducente della Dacia. Sul posto sono presenti la Polizia Locale, autoambulanza e i Vigili del Fuoco, la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni.

Lega Castelfranco: 'Inaccettabile bandiera Palestina su teatro al posto del tricolore'

Castelfranco, espone bandiera della Palestina: sindaco Gargano minacciato di morte

Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Castelfranco, palazzetto dello sport abbandonato a se stesso

Castelfranco Emilia, tragico tamponamento in A1 nella notte: un morto e tre feriti

Castelfranco, recuperato autocarro rubato dopo un inseguimento

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Sanità pubblica-privata: ecco le diagnosi a marchio Ferrari

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

