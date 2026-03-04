Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

Grave incidente stradale oggi alle 13 all’incrocio tra via Imperiale Est e via Mavora, nel tratto compreso tra Nonantola e Castelfranco Emilia.

Una Dacia e una Mazda si sono scontrate e una è finita nel canale. Quattro le persone ferite.

A bordo della Mazda viaggiavano due donne e una neonata di 5 mesi, in particolare la nonna della piccola è stata trasportata in condizioni gravi a Baggiovara. Ferito il conducente della Dacia. Sul posto sono presenti la Polizia Locale, autoambulanza e i Vigili del Fuoco, la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni.