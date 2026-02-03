Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Rispetto al 2020 dunque si ripropone la sfida tra Muratori e Pasini, ma stavolta per il Pd c'è l'incognita Smeraldi

1 minuto di lettura

E' ormai chiaro il quadro delle candidature in vista delle elezioni comunali a Vignola previste in primavera. Oggi il centrosinistra (Pd, Avs, M5S, Italia Viva) ha ufficializzato la ricandidatura del sindaco uscente Emilia Muratori, ma - a differenza di 5 anni fa - si nota una spaccatura con la componente civica di Mauro Smeraldi che si prepara a correre da solo.
Unità di intenti invece nel centrodestra dove tra Fdi, Lega e Fdi si è giunti a una sintesi sulla candidatura di Angelo Pasini. Rispetto al 2020 dunque si ripropone la sfida tra Muratori e Pasini, in quel caso vinta dalla prima per una manciata di voti, ma stavolta il centrosinistra dovrà fare i conti con la 'spina nel fianco' di Smeraldi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

'Nessuna paura del congresso, ma troppe sfide per dividerci ora'

'Nessuna paura del congresso, ma troppe sfide per dividerci ora'

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Truffa a due anziani a Vignola e Spilamberto: in carcere un 52enne campano

Articoli Recenti 'Bilancio Castelfranco, stangata Imu: le associazioni di categoria stroncano'

'Bilancio Castelfranco, stangata Imu: le associazioni di categoria stroncano'

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne

Finale Emilia, rapine, percosse e minacce: condannato 17enne

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'