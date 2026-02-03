Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

E' ormai chiaro il quadro delle candidature in vista delle elezioni comunali a Vignola previste in primavera. Oggi il centrosinistra (Pd, Avs, M5S, Italia Viva) ha ufficializzato la ricandidatura del sindaco uscente Emilia Muratori, ma - a differenza di 5 anni fa - si nota una spaccatura con la componente civica di Mauro Smeraldi che si prepara a correre da solo.

Unità di intenti invece nel centrodestra dove tra Fdi, Lega e Fdi si è giunti a una sintesi sulla candidatura di Angelo Pasini. Rispetto al 2020 dunque si ripropone la sfida tra Muratori e Pasini, in quel caso vinta dalla prima per una manciata di voti, ma stavolta il centrosinistra dovrà fare i conti con la 'spina nel fianco' di Smeraldi.

