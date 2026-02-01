Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

'Ai poliziotti coinvolti, impegnati nel garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti, va la nostra più sincera solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione' - hanno dichiarato il responsabile Sicurezza della segreteria cittadina Stefano Manicardi e il consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Fidanza.

'Manifestare il proprio dissenso è un diritto fondamentale e un pilastro della nostra democrazia, ma non esiste alcuna giustificazione quando la protesta degenera in guerriglia urbana - proseguono Manicardi e Fidanza - l’assalto brutale e vile a chi sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro al servizio dello Stato è un atto inaccettabile che ferisce non solo le divise, ma l’intera comunità civile'.

'Il Partito Democratico di Modena ribadisce che la violenza non può e non deve mai trovare spazio nel confronto politico e sociale - ribadiscono gli esponenti dem - per questo chiediamo con forza che la magistratura faccia il suo corso con rapidità per individuare e sanzionare i responsabili di tali violenze. Al contempo, torniamo a sollecitare le istituzioni affinché vengano garantite maggiori tutele alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine - concludono - è necessario che chi ogni giorno presidia le nostre città e protegge la sicurezza dei cittadini possa operare nelle migliori condizioni possibili e in una cornice di sicurezza che possa prevenire il ripetersi di simili, drammatici episodi'.

Foto Italpress