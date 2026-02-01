Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

'E' necessario che chi ogni giorno presidia le nostre città e protegge la sicurezza dei cittadini possa operare nelle migliori condizioni possibili'

1 minuto di lettura

'Ai poliziotti coinvolti, impegnati nel garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti, va la nostra più sincera solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione' - hanno dichiarato il responsabile Sicurezza della segreteria cittadina Stefano Manicardi e il consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Fidanza.

'Manifestare il proprio dissenso è un diritto fondamentale e un pilastro della nostra democrazia, ma non esiste alcuna giustificazione quando la protesta degenera in guerriglia urbana - proseguono Manicardi e Fidanza - l’assalto brutale e vile a chi sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro al servizio dello Stato è un atto inaccettabile che ferisce non solo le divise, ma l’intera comunità civile'.

'Il Partito Democratico di Modena ribadisce che la violenza non può e non deve mai trovare spazio nel confronto politico e sociale - ribadiscono gli esponenti dem - per questo chiediamo con forza che la magistratura faccia il suo corso con rapidità per individuare e sanzionare i responsabili di tali violenze. Al contempo, torniamo a sollecitare le istituzioni affinché vengano garantite maggiori tutele alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine - concludono - è necessario che chi ogni giorno presidia le nostre città e protegge la sicurezza dei cittadini possa operare nelle migliori condizioni possibili e in una cornice di sicurezza che possa prevenire il ripetersi di simili, drammatici episodi'.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

'Nessuna paura del congresso, ma troppe sfide per dividerci ora'

'Nessuna paura del congresso, ma troppe sfide per dividerci ora'

Violenze di Torino, la sub-cultura malata della sinistra antagonista

Violenze di Torino, la sub-cultura malata della sinistra antagonista

'Vile aggressione dal centro sociale Askanatuna: solidarietà al poliziotto'

'Vile aggressione dal centro sociale Askanatuna: solidarietà al poliziotto'

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Rifiuti: a Sassuolo scattano i tutor per i cittadini nelle zone più critiche

Rifiuti: a Sassuolo scattano i tutor per i cittadini nelle zone più critiche

Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

'Scandalo Fondazione di Modena, in una città normale il tutti a casa sarebbe il minimo sindacale'

'Scandalo Fondazione di Modena, in una città normale il tutti a casa sarebbe il minimo sindacale'

Lutto nella politica modenese, è scomparso a 80 anni Paolo Cristoni

Lutto nella politica modenese, è scomparso a 80 anni Paolo Cristoni