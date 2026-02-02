Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Una conferenza stampa convocata di domenica mattina, ancor prima della assemblea di partito che avrebbe dovuto votare il tandem di segretari

2 minuti di lettura
Dopo mesi di dibattito, confronto, caminetti, liti sotterranee, il Pd di Modena ha chiuso il percorso per la scelta del nuovo segretario. Una chiusura che non poteva essere più al ribasso, non tanto per il profilo dei due segretari promossi, ma proprio per la certificata incapacità di giungere a una scelta. Da un lato il terrore di confrontarsi e di contarsi ha prodotto un finto unanimismo, dall'altro le ambizioni personali dei diretti interessati hanno portato ad accettare un finale dai contorni surreali.
Diego Lenzini e Massimo Paradisi si sono presentati ieri al fianco di Marika Menozzi in una conferenza stampa convocata di domenica mattina, ancor prima della assemblea di partito nella quale il nuovo tandem di segretari avrebbe dovuto presentarsi ed essere votato. Ultimo schiaffo a quello che resta della storia gloriosa di un partito che aveva fatto del confronto, per quanto faticoso e a volte doloroso, la propria carta d'identità.
Con la scelta Lenzini-Paradisi nel Pd di Modena non ha prevalso una corrente sull'altra, ma ha prevalso l'idea stessa di corrente. Il primo partito della città e della provincia più rossa d'Italia ha deciso di abdicare al proprio ruolo e arrendersi alla più sfrenata lite tra contrade.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E, si badi, dietro a questa battaglia non vi è nulla di valoriale, non vi è un dibattito tra idee diverse di partito, tra opinioni difformi sul futuro di Modena. Il gruppo di Muzzarelli-Costi-Braglia (nell'ordine) non si differenzia da quello di Vaccari-Sabattini per approccio tematico, storie o provenienze: no, quello che conta è solo ed esclusivamente il poter piantare delle bandierine in vista delle prossime scadenze elettorali. Bandierine che presto si trasformano in ancoraggi sui quali fare leva per la propria scalata personale.
Muzzarelli potrà usare Lenzini per fare un gradino in più, Vaccari potrà fare altrettanto sfruttando il fidato Paradisi e Bonaccini - felice di non aver aver rafforzato nessuno dei due avversari interni - potrà continuare col suo rodato divide et impera.
In uno sfacelo simile resta il dovere dell'amministrare, oggi incarnato da un sindaco - Massimo Mezzetti - orgogliosamente fuori dal Pd e che, proprio per questo, il Pd vede come fumo negli occhi. Mezzetti che deve fare i conti con le ripicche di un gruppo guidato dallo stesso Lenzini e che nonostante tutto prova a scardinare le incrostazioni che da decenni hanno reso Modena quella che è.
Una sfida meritoria ma improba, perchè quella del Pd non è supponenza ma consapevolezza del contesto da fortezza Bastiani nel quale opera.
Un Pd felicemente imprigionato nel dover governare comunque e qualsiasi cosa accada, perchè rischi di perdere a Modena non se ne corrono, con l'opposizione di centrodestra ostinatamente determinata a non provare nemmeno a impensierire un sistema di potere che di sinistra non ha nulla: un mix di interessi e conformismo dove 'buono' tende a coincidere con ciò che conviene.
Tutto qua, triste epilogo di quella utopia riformista e con ambizioni libertarie nella quale in tanti - forse alcuni per interesse, ma molti per vera fiducia - avevano creduto.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma

Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

San Geminiano: dal pulpito l’elogio delle istituzioni, mentre Modena perde soldi pubblici

San Geminiano: dal pulpito l’elogio delle istituzioni, mentre Modena perde soldi pubblici

Scandalo Fondazione di Modena, gli affondi dell'assessore Zanca contro Matteo Tiezzi e Fabio Braglia

Scandalo Fondazione di Modena, gli affondi dell'assessore Zanca contro Matteo Tiezzi e Fabio Braglia

Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo

Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo