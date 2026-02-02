Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Il giovane è stato rintracciato al proprio domicilio e ora si trova nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere

2 minuti di lettura
Il 27 gennaio la Polizia di Modena ha condotto in carcere un italiano per truffa aggravata ai danni di un’anziana signora di 80 anni commessa a Modena il 2 dicembre scorso.
La vittima era stata contattata telefonicamente diverse volte dapprima da un sedicente carabiniere e poi da un finto avvocato, ed indotta a credere che la figlia avesse investito con la propria auto una bambina, e che pertanto occorreva versare una cospicua somma di denaro per le spese processuali, pari a 3500 euro. Alla donna era stato quindi detto che di lì a poco si sarebbe presentata a casa un incaricato per riscuotere la somma di denaro.
Dopo pochi minuti un uomo aveva raggiunto l’abitazione dell'anziana signora inducendola a consegnargli la somma in contanti di 3200 euro oltre ad una serie di gioielli di ingente valore pari a circa 50/60 mila euro (rolex, collane di brillanti ed anelli).
La Squadra Mobile attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza, ha individuato un giovane corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima che poco dopo il fatto si era diretto alla stazione ferroviaria di Modena.
Visionate le immagini riprese dalle telecamere interne allo scalo ferroviario, si è constato come il giovane fosse, qualche ora prima, salito a bordo di un treno regionale diretto a Bologna e successivamente su un ulteriore treno alta velocità in direzione Napoli.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
L'uomo è stato bloccato alla Stazione Roma Termini.
Accompagnato presso gli uffici di polizia, identificato, perquisito, è stato trovato ancora in possesso dell’intera refurtiva provento della truffa che veniva sottoposta a sequestro.
Non potendosi procedere all’arresto dell’indagato essendo decorsa la flagranza, l'uomo è stato denunciato a piede libero.
All’esito dell’interrogatorio il Gip, ha poi emesso la richiesta di ordinanza cautelare in carcere nei confronti del giovane che è stato rintracciato al proprio domicilio: ora si trova nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma

Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma

Raccolta differenziata, a Modena novità sulla distribuzione dei sacchi da parte di Hera

Raccolta differenziata, a Modena novità sulla distribuzione dei sacchi da parte di Hera

Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Lutto: è morto Lamberto Mezzetti, papà del sindaco

Lutto: è morto Lamberto Mezzetti, papà del sindaco

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, bimbo senza vestiti corre in tangenziale: salvato dalla polizia locale

Modena, bimbo senza vestiti corre in tangenziale: salvato dalla polizia locale

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Mirandola, controlli nei centri estetici: denunciata una 30enne cinese

Mirandola, controlli nei centri estetici: denunciata una 30enne cinese

Modena, operaio colto malore mentre si trova sulla gru: salvato dai vigili del fuoco

Modena, operaio colto malore mentre si trova sulla gru: salvato dai vigili del fuoco