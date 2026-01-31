Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo

Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo

Non aveva bisogno della illusione della social catena leopardiana per fidarsi del prossimo. E non aveva bisogno nemmeno di Dio per voler bene agli altri

2 minuti di lettura
In punta di piedi e sinceramente commosso, ricordo con dolore Paolo Cristoni nel giorno della sua scomparsa. Paolo è stato un amico e la differenza di età che ha sempre arricchito i nostri colloqui, era inversamente proporzionale al grande entusiasmo che animava il suo spirito, messo a confronto col mio. Orgogliosamente socialista, orgogliosamente Craxiano, orgogliosamente figlio di una cultura contadina, orgogliosamente ancorato al mondo pre-copernicano e pre-relativista della Prima Repubblica, Paolo era prima di tutto una persona buona. Attento ai bisogni, ai dolori e alle gioie del proprio interlocutore, ancor prima che ai suoi, si è speso in modo generoso - a volte finanche ingenuo - in tante battaglie di principio e concrete, ideali e pragmatiche.
Amava la politica perchè credeva che la politica potesse davvero contribuire al bene comune, scendeva negli scantinati delle strategie perchè sapeva che, in ogni risalita, sarebbe uscito con le mani pulite e con la capacità di guardare il cielo con la coscienza linda. Eternamente aperto al nuovo, desideroso di conoscere il pensiero dell'altro e trasmettere un pezzo della propria esperienza, è rimasto in contatto fino all'ultimo con sindaci, consiglieri regionali e parlamentari in carica, convinto che imparare e aiutare fossero due facce della stessa moneta.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Rivendicava con orgoglio e coraggio la propria storia, umana, politica e personale. La famiglia di origine, gli insegnamenti semplici e profondi della sua mamma, il suo percorso da calciatore professionista e poi da sindaco e da parlamentare, gli anni fortunati della seconda metà del secolo scorso, l'amore per la moglie, per i figli. Un racconto orale e messo nero su bianco nei tanti libri che ha pubblicato.
Sapeva ascoltarmi e sapeva sorridere davanti alle mie continue e provocatorie intemperanze, voleva sapere dei successi calcistici e delle ambizioni dei miei figli e mi rimbrottava per gli articoli che non apprezzava. Mai con fare paternalista, ma con l'atteggiamento di chi cammina a fianco dell'altro senza imporre nulla, ma per il puro gusto dello scambio. Era un ottimista convinto, garantista fino al midollo, liberale senza la necessità di definirsi tale, di sinistra senza ostentarlo: non aveva bisogno della illusione della social catena leopardiana per fidarsi del prossimo. E non aveva bisogno nemmeno di Dio per voler bene agli altri. Era un uomo libero e mi mancherà tanto.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo