Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione di Modena, gli affondi dell'assessore Zanca contro Matteo Tiezzi e Fabio Braglia

Scandalo Fondazione di Modena, gli affondi dell'assessore Zanca contro Matteo Tiezzi e Fabio Braglia

Come hanno reagito i diretti interessati a questi richiami? Per ora vige la regola del tacere, tacere, tacere

2 minuti di lettura
Da una parte il richiamo sui soldi spesi a Palagano che potevano essere usati diversamente, dall'altro il manifesto rammarico per non avere gli strumenti per chiedere le dimissioni dei vertici della Fondazione di Modena. Le parole pronunciate a Tvqui dall'assessore del Comune di Modena Paolo Zanca sullo scandalo Fondazione di Modena, hanno due bersagli precisi: da una parte il presidente in carica Matteo Tiezzi, da sempre vicino all'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, e il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, nonchè sindaco di Palagano, anch'egli uomo della corrente dell'attuale consigliere regionale Pd.
QUI IL VIDEO COMPLETO
Zanca - pur coi modi da navigato e astuto politico - in fondo non ha fatto altro che inserire una didascalia con nomi e cognomi alle parole dirompenti pronunciate a dicembre dal sindaco Massimo Mezzetti. Davanti allo scandalo dell'ammanco da circa 2 milioni di euro, il sindaco di Modena aveva infatti parlato di 'assordante silenzio' e aveva invitato i giornalisti ad accendere i riflettori. L'assessore alle partecipate ha fatto un passaggio in più e ha indicato su chi puntare in modo preciso l'occhio di bue: sui vertici della Fondazione di Modena e sul mondo variopinto che ad esso fa riferimento, a partire da chi oggi guida
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
la Provincia di Modena.
Del resto ricordiamo che il partito di Paolo Zanca, Azione, è stato l'unico tra quelli di maggioranza a chiedere le dimissioni dei vertici della Fondazione di Modena attraverso le parole del segretario provinciale Stefania Cargioli.
Come hanno reagito i diretti interessati a questi richiami? Per ora vige la regola del tacere, tacere, tacere. Tiezzi tace (o quando parla dice di fatto di non poter parlare perchè deve render conto al proprio Cda e al proprio Cdi), dalla Provincia di Modena non è giunta una sola parola, come il più totale silenzio avvolge gli altri enti pubblici o semi-pubblici che nominano i componenti del Cdi, a partire dai Comuni di Sassuolo, Sassuolo, Pavullo, Castelfranco, Unimore e Diocesi (Diocesi che da sola in tre anni ha intercettato 2 milioni di erogazioni).
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La Pool Salvezza inizia male per le ragazze del Volley Modena: sconfitta 3-1 con Casalmaggiore

La Pool Salvezza inizia male per le ragazze del Volley Modena: sconfitta 3-1 con Casalmaggiore

Modena, alla fiera di San Geminiano oltre 460 ambulanti

Modena, alla fiera di San Geminiano oltre 460 ambulanti

Forza Italia e il vuoto dell’opposizione: una partita tutta da giocare a Modena

Forza Italia e il vuoto dell’opposizione: una partita tutta da giocare a Modena

Modena: a Empoli pareggio a reti inviolate

Modena: a Empoli pareggio a reti inviolate

Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

San Geminiano, l'omelia del Vescovo: 'La prima nemica della pace è la menzogna'

San Geminiano, l'omelia del Vescovo: 'La prima nemica della pace è la menzogna'

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo

Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'