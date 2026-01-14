‘A questa preoccupazione si aggiunge una riflessione più ampia sul modello di governance della Fondazione. Anche in questo caso dobbiamo rilevare come troppo spesso vengano nominate le stesse persone per periodi di tempo molto lunghi, attraversando ruoli diversi e concentrando responsabilità che avrebbero invece bisogno di un sano ricambio. La continuità non può trasformarsi in autoreferenzialità. Il caso di Tiezzi è emblematico: sindaco dal 2005 al 2010, presidente del collegio dei revisori dal 2010 al 2015, consigliere di amministrazione e vicepresidente dal 2019 al 2023, oggi presidente della Fondazione. Un percorso che denota certamente una grande esperienza, ma che proprio per questo avrebbe dovuto garantire un livello di controllo e di vigilanza ancora più elevato.
Azione: ‘Scandalo Fondazione di Modena, serve un vero ricambio’
‘Da Tiezzi ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione ai meccanismi di controllo interno e una capacità preventiva più incisiva nel tutelare l’ente’
