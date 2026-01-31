Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

Se Bosi ha ricapitolato lo stato dell'arte sul caso Amo, le prese di posizione più originale sono arrivate dall'assessore Zanca. Parole quelle di Zanca che fanno seguito a quell'appello del sindaco (mostrato in tv ieri sera) a rompere 'l'assordante silenzio' sullo scandalo Fondazione.
Qui il video completo.
'I tre milioni di euro' erogati in un anno dalla Fondazione di Modena qui) -. 'Anche se evidentemente non è compito mio intervenire, so che la Fondazione ha regolamenti precisi per le erogazioni e agisce su un territorio ampio...' Poi la stoccata al Comune di Palagano, dove il sindaco è il presidente della Provincia Fabio Braglia, fedelissimo di Muzzarelli e politicamente distante dalla giunta modenese: 'Di quei venti milioni una parte usata per fare cose importanti... Poi si può sempre discutere... Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?'
Nello specifico il riferimento era alla 'valorizzazione della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Palagano', progetto per il quale nel 2023 la Fondazione ha erogato 35.000 euro.
Soffermandosi invece sulla distinzione tra Amo e Fondazione Zanca ha detto: 'Da un lato abbiamo una società pubblica che offre servizi pubblici al cittadino in modo che speriamo sempre più efficace', dall'altro un ente privato.
E infine il passaggio più delicato.
'Io sono un vecchio brontolone che rompe le scatole perchè penso che compito di chi amministra la cosa pubblica sia essere molti rigorosi su come impegnare i soldi dei cittadini. Fondazione e Amo sono dunque due cose molte diverse e anche i protagonisti sono molto diverse e anche i protagonisti sono molto diversi'. Quindi, rispondendo a una esplicita domanda sulla possibilità di far fare passi indietro ai vertici della Fondazione, ha detto: 'Secondo lei noi possiamo chiedere le dimissioni del Consiglio di indirizzi? Io mi porto dietro l'idea di essere uno che decide in modo netto... Se avessimo gli strumenti per agire... Io non approvo fare proclami e non essere conseguente ai proclami'. Sul caso Fondazione 'non abbiamo strumenti veri per produrre risultati, io sono per agire per fatti, se ci sono gli strumenti per agire, bene si agisca.
Quindi, se aveste avuto gli strumenti, avreste fatto dimettere i vertici della Fondazione come su Amo? - viene chiesto in modo diretto, e Zanca si schermisce: 'Non va interpretato così il mio pensiero. Io dico che non ci sono le condizioni e gli strumenti per agire'.