Il Comitato, composto da associazioni, partiti e rappresentanti della società civile, (Prime adesioni: PD, AVS - Alleanza Verdi-Sinistra, Il Futuro Adesso, Nonantola Progetto 2030, Movimento 5 Stelle, ANPI, Aula 22, Auser, CGIL, SPI, ACLI, Legambiente), si pone l’obiettivo di informare la cittadinanza sui rischi legati ai quesiti referendari, promuovendo una partecipazione consapevole al voto. Il referendum costituzionale, fissato dal Governo nei giorni 22 e 23 marzo 2026, rappresenta un fondamentale passaggio di partecipazione democratica. Il Governo ha scelto di forzare i tempi delle consultazioni per anticipare il voto, e ora tocca a noi cittadini rispondere con un NO chiaro e consapevole.
Referendum Giustizia: costituito a Nonantola il 'Comitato per il NO'
