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Referendum: rush finale della campagna, gli ultimi appuntamenti

Referendum: rush finale della campagna, gli ultimi appuntamenti

Le ragioni del sì e del no a confronto in tutta la provincia. Giovedì 19 giornata clou a Modena con la maratona per il Si in piazza Matteotti e la chiusura per il NO del PD in Pmposa

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Domenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum giustizia 2026 per esprimersi sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Mercoledì 18 marzo
Alle ore 20.30 presso l’Auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone (piazza Brodolini,10) intervengono Umberto Ausiello magistrato del Tribunale di Modena, Vittorio Ferraresi già deputato M5S e l’avvocato Cosimo Zaccaria. Introduce e coordina i lavori Rossella Caci consigliera comunale e Comitato per il NO di Castelnuovo Rangone.

Alle ore 20.30 presso l’Auditorium Lori di Carpi (via Rodolfo Pio,1), intervengono l’avvocato Mauro Sentimenti portavoce Comitato modenese società civile per il NO nel referendum costituzionale e Paola Campilongo sostituta procuratrice presso il Tribunale di Modena-Giusto Dire NO.

Giovedì 19 marzo
La Camera penale di Modena organizza una maratona per il SÌ al referendum del 22 e 23 prossimi, in piazza Matteotti a Modena dalle h.10.00 alle 13.00 e dalle h.15.30 alle 19.00

 

Si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle 18.30 a Modena, in Piazza della Pomposa a Modena (inizialmente convocata in piazza Matteotti), l’iniziativa di chiusura della campagna per il NO al Referendum Costituzionale sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo
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prossimi.

 

All’evento, organizzato dal Partito Democratico assieme ad Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, interverranno il Segretario della Federazione Provinciale PD Massimo Paradisi, l’avvocata penalista Danaida Delaj, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il Consigliere comunale di Modena e Capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Silingardi, l’Europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Cristina Guarda e chiuderà la kermesse il Presidente Nazionale del Partito Democratico ed Europarlamentare Stefano Bonaccini.
L’iniziativa pubblica è ad ingresso libero ed è aperta a tutta la cittadinanza.

 

 


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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