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Modena, comandante polizia locale di Ferrara: 'Se a qualcuno disturba la mia presenza, non venga all'incontro'

Modena, comandante polizia locale di Ferrara: 'Se a qualcuno disturba la mia presenza, non venga all'incontro'

'Se mi hanno scelto sindaci di opposte fazioni non vi viene in mente che, forse, non lo hanno fatto per appartenenza politica'

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'Sul fatto che io vada una sera a Modena (addirittura senza visto e passaporto!) si è innescata una polemica arrivata addirittura al livello dei relativi sindaci. In diversi stanno cercando di immatricolarmi o tirarmi per la giacchetta; ciò, anche se con traballante nesso, al fine di ritenere istituzionalmente estremamente inopportuno che io vada in altra provincia a parlare, da tecnico, delle mie esperienze lavorative'. Così il comandante della polizia locale di Ferrara Claudio Rimondi.

'Per chi cerca di immatricolarmi vorrei ricordargli che, prima di essere Comandante della Polizia locale di Ferrara, lo ero di quella della Città metropolitana di Bologna. I relativi decreti delle mie nomine sono stati firmati rispettivamente da Alan Fabbri (Lega Nord) e da Virginio Merola (PD). Se mi hanno scelto sindaci di opposte fazioni non vi viene in mente che, forse, non lo hanno fatto per appartenenza politica ma perchè, magari, anche se non bravissimo, almeno un po' bravino nel mio lavoro lo ero? Una volta i Comandanti venivano scelti per appartenenza politica, oggi i sindaci più lungimiranti li scelgono per capacità tecnica: i fedeli sono spesso degli yes-man, persone che pur di non contraddire chi li ha nominati non li mettono in guardia da soluzioni che possono rivelarsi sconvenienti o pericolose.

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Risultato: quel Comandante o quel Dirigente scaverà involontariamente una fossa ove lui stesso ed il sindaco cadranno dentro assieme. Il Comandante scelto per capacità tecnica, invece, lavorerà bene facendo salire le 'quotazioni in borsa' sia proprie che del Sindaco che lo ha nominato'.

'Per chi cerca invece di sostenere che sia inopportuno che io vada a Modena per discutere serenamente di sicurezza urbana gli raccomando la lettura dell'articolo 21 della Carta Costituzionale, sulla quale il sottoscritto ha convintamente giurato. Per chi non lo avesse presente è quello che garantisce a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero. Se a qualcuno disturba che io lo faccia, addirittura poi fuori provincia, è sufficiente che non venga all'incontro a cui sono stato invitato e si libererà così del fastidio. Ah, per rasserenare ulteriormente gli animi comunico che, visto che forse non sono un 'boscimane' delle relazioni umane e professionali, avevo informato il collega ed amico Alberto Sola della ricezione di quell'invito nel suo territorio a cui avevo aderito'.

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