Con 144.290 Sì (42.13%) e 198.200 No (57.87%) i modenesi hanno bocciato la riforma della Giustizia proposta dal Governo. Un dato molto diverso da Comune a Comune, con Modena città che traina il No con addirittura il 63.32%.
Ecco i risultati Comune per Comune. In neretto dove ha vinto il Sì, sono quasi tutti Comuni Montani.
Bastiglia: 39,97% - 60,03%
Bomporto: 44,64% - 55,36%
Campogalliano: 37,91% - 62,09%
Camposanto: 51,94% - 48,06%
Carpi: 37,25% - 62,75%
Castelfranco: 36,73% - 63,27%
Castelnuovo: 42,88% - 57,12%
Castelvetro: 43,48% - 56,52%
Cavezzo: 48,94% - 51,06%
Concordia: 47,31% - 52,69%
Fanano: 54,62% - 45,38%
Finale Emilia: 53,42% - 46,58%
Fiorano: 43,83% - 56,17%
Fiumalbo: 72,62% - 27,38%
Formigine: 42,93% - 57,07%
Frassinoro: 54,40% - 45,60%
Guiglia: 49,90% - 50,10%
Lama Mocogno: 57,95% - 42,05%
Maranello: 45,82% - 54,18%
Marano: 50,74% - 49,26%
Medolla: 48,10% - 51,90%
Mirandola: 47,72% - 52,28%
Modena: 36,68% - 63,32%
Montecreto: 53,32% - 46,68%
Montefiorino: 54,07% - 45,93%
Montese: 59,59% - 40,41%
Nonantola: 34,64% - 65,36%
Novi: 38,67% - 61,33%
Palagano: 56,44% - 43,56%
Pavullo: 55,16% - 44,84%
Pievepelago: 62,36% - 37,64%
Polinago: 55,98% - 44,02%
Prignano: 60,26% - 39,74%
Ravarino: 36,28% - 63,72%
Riolunato: 64,71% - 35,29%
San Cesario: 35,45% - 64,55%
San Felice: 51,16% - 48,84%
San Possidonio: 50,31% - 49,69%
San Prospero: 44,60% - 55,40%
Sassuolo: 48,79% - 51,21%
Savignano: 40,92% - 59,08%
Serramazzoni: 56,86% - 43,14%
Sestola: 57,80% - 42,20%
Soliera: 37,27% - 62,73%
Spilamberto: 38,55% - 61,45%
Vignola: 43,81% - 56,19%
Zocca: 52,75% - 47,25%.
Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì
Passa il Sì anche a Finale, San Possidonio e San Felice. Nel resto della provincia si consolida il No con vette a Carpi, Castelfranco e Soliera
Con 144.290 Sì (42.13%) e 198.200 No (57.87%) i modenesi hanno bocciato la riforma della Giustizia proposta dal Governo. Un dato molto diverso da Comune a Comune, con Modena città che traina il No con addirittura il 63.32%.
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