Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Con 144.290 Sì (42.13%) e 198.200 No (57.87%) i modenesi hanno bocciato la riforma della Giustizia proposta dal Governo. Un dato molto diverso da Comune a Comune, con Modena città che traina il No con addirittura il 63.32%.

Ecco i risultati Comune per Comune. In neretto dove ha vinto il Sì, sono quasi tutti Comuni Montani.

Bastiglia: 39,97% - 60,03%

Bomporto: 44,64% - 55,36%

Campogalliano: 37,91% - 62,09%

Camposanto: 51,94% - 48,06%

Carpi: 37,25% - 62,75%

Castelfranco: 36,73% - 63,27%

Castelnuovo: 42,88% - 57,12%

Castelvetro: 43,48% - 56,52%

Cavezzo: 48,94% - 51,06%

Concordia: 47,31% - 52,69%

Fanano: 54,62% - 45,38%

Finale Emilia: 53,42% - 46,58%

Fiorano: 43,83% - 56,17%

Fiumalbo: 72,62% - 27,38%

Formigine: 42,93% - 57,07%

Frassinoro: 54,40% - 45,60%

Guiglia: 49,90% - 50,10%

Lama Mocogno: 57,95% - 42,05%

Maranello: 45,82% - 54,18%

Marano: 50,74% - 49,26%

Medolla: 48,10% - 51,90%

Mirandola: 47,72% - 52,28%

Modena: 36,68% - 63,32%

Montecreto: 53,32% - 46,68%

Montefiorino: 54,07% - 45,93%

Montese: 59,59% - 40,41%

Nonantola: 34,64% - 65,36%

Novi: 38,67% - 61,33%

Palagano: 56,44% - 43,56%

Pavullo: 55,16% - 44,84%

Pievepelago: 62,36% - 37,64%

Polinago: 55,98% - 44,02%

Prignano: 60,26% - 39,74%

Ravarino: 36,28% - 63,72%

Riolunato: 64,71% - 35,29%

San Cesario: 35,45% - 64,55%

San Felice: 51,16% - 48,84%

San Possidonio: 50,31% - 49,69%

San Prospero: 44,60% - 55,40%

Sassuolo: 48,79% - 51,21%

Savignano: 40,92% - 59,08%

Serramazzoni: 56,86% - 43,14%

Sestola: 57,80% - 42,20%

Soliera: 37,27% - 62,73%

Spilamberto: 38,55% - 61,45%

Vignola: 43,81% - 56,19%

Zocca: 52,75% - 47,25%.

