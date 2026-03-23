Referendum, plaude il Comitato del NO: 'Sconfitta elettorale per il governo Meloni'

Fissa una conferenza stampa presso la sede provinciale della CGIL per martedì mattina ma il commento del comitato del NO è già chiaro dal lunedì pomeriggio, quando i dati ufficiali e definitivi confermano la vittoria schiacciante del NO. Un commento fortemente politico quello del Comitato che parla di voto sul governo ancora prima che sulla riforma. 'Il risultato del referendum sulla giustizia è chiaro: è una sconfitta elettorale per il Governo Meloni – il 53,7% degli italiani e il 57,8% dei modenesi ha detto NO alla riforma Nordio - ma questo risultato è altrettanto una sconfitta sociale e politica. Ha sbagliato il Governo a utilizzare la Costituzione per dividere il Paese, la Costituzione è nata per unire. Questo il messaggio forte che esce dalle urne. Grande è stata la partecipazione degli italiani al voto, con il 58,93% a livello nazionale, il 66,67% in Emilia Romagna e il 67,20% a Modena. Il risultato referendario è una smentita delle politiche del Governo Meloni. Avevamo ragione noi attivisti e associazioni del Comitato per il NO perché la cosiddetta legge Nordio sulle separazione delle carriere dei magistrati, non era la priorità del Paese'.
'È stato un tentativo di delegittimazione e indebolimento della magistratura scollegato dalle reali necessità dei cittadini' - continua il Comitato.
'Aver vinto le elezioni non significa da parte della Meloni avere il monopolio della rappresentanza e della volontà popolare. Chi vince le elezioni è chiamato a governare, non a comandare. I valori della Costituzione sono ancora attuali. Ringraziamo tutti gli attivisti, le associazioni e i partiti per la campagna elettorale di questi due mesi. Il lavoro porta a porta e di contatto diretto con i cittadini tramite banchetti, volantinaggi e i tanti incontri, è stato fondamentale per far crescere la coscienza per il NO' - chiude il Comitato modenese società civile per il NO al referendum costituzionale
Referendum, plaude il Comitato del NO: 'Sconfitta elettorale per il governo Meloni'
'Ha sbagliato il Governo a utilizzare la Costituzione per dividere il Paese, la Costituzione è nata per unire'
Fissa una conferenza stampa presso la sede provinciale della CGIL per martedì mattina ma il commento del comitato del NO è già chiaro dal lunedì pomeriggio, quando i dati ufficiali e definitivi confermano la vittoria schiacciante del NO. Un commento fortemente politico quello del Comitato che parla di voto sul governo ancora prima che sulla riforma. 'Il risultato del referendum sulla giustizia è chiaro: è una sconfitta elettorale per il Governo Meloni – il 53,7% degli italiani e il 57,8% dei modenesi ha detto NO alla riforma Nordio - ma questo risultato è altrettanto una sconfitta sociale e politica. Ha sbagliato il Governo a utilizzare la Costituzione per dividere il Paese, la Costituzione è nata per unire. Questo il messaggio forte che esce dalle urne. Grande è stata la partecipazione degli italiani al voto, con il 58,93% a livello nazionale, il 66,67% in Emilia Romagna e il 67,20% a Modena. Il risultato referendario è una smentita delle politiche del Governo Meloni. Avevamo ragione noi attivisti e associazioni del Comitato per il NO perché la cosiddetta legge Nordio sulle separazione delle carriere dei magistrati, non era la priorità del Paese'.
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