Seta, al referendum Cgil, Uil, Cisal e Ugl affluenza al 52%: approvato con l'89% il Pdr bocciato dalla Cisl

Con una affluenza del 52,24% al referendum indetto da Cgil, Uil, Cisal e Ugl, i lavoratori Seta hanno approvato il premio di risultato. I sì sono stati l'89%.

Su 1043 aventi diritto totali, a Reggio hanno votato 104 dipendenti, a Piacenza 134 e a Modena quasi 300 dipendenti. Un risultato opposto a quello ottenuto dalla Cisl alla cui consultazione, non formale, ha partecipato il 51% degli autisti col 96% dei no.

L’accordo prevede una ridefinizione dei sistemi di calcolo del Premio di Risultato (che rappresenta una forma di salario aggiuntiva e premiante) per i dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico locale di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’accordo modifica il precedente sottoscritto nel 2023 per la parte relativa ai sinistri dei conducenti, tema strettamente collegato alla sicurezza degli operatori, definendo un sistema premiante migliorativo per i lavoratori che non commettono sinistri.

Orsa attacca

'L’esito della consultazione referendaria del 5 maggio in Seta non può e non deve essere letto come una vittoria della democrazia sindacale. Il raggiungimento del quorum, ottenuto con un’affluenza complessiva del 52% (56% a Modena), è il risultato di un’operazione politica volta ad annacquare la ferma opposizione del personale viaggiante - attacca Luigi Sorrentino del sindacato Orsa -.

Seta non può ritenersi soddisfatta di un accordo approvato in questo modo.

Aver forzato il voto coinvolgendo uffici e officine, categorie che non subiscono i tagli punitivi previsti dalla modifica, per decidere sulle tasche di chi guida il bus ogni giorno, svuota di ogni valore morale e professionale l’esito del voto. Gli autisti hanno confermato ancora una volta di non volere questa lotteria sui sinistri. Alla luce di questa palese spaccatura tra le categorie di lavoratori, l’Orsa Trasporti esige l’abrogazione immediata della modifica: l'azienda ritiri un provvedimento nato sulla paura e sulla divisione, ristabilendo le condizioni dell'accordo originale fino alla sua scadenza. Seta deve mettersi subito al lavoro per il nuovo Premio di Risultato e per il Contratto Unico Aziendale, integrando nelle trattative l’Orsa Trasporti. Siamo il sindacato più rappresentativo tra gli autisti, come dimostrato dalla massiccia adesione alle nostre indicazioni di voto e dalla coerenza della nostra base. Invitiamo infine ufficialmente le altre sigle sindacali a indire immediatamente le elezioni delle RSU. È tempo di avere una rappresentanza unitaria, certificata e realmente proporzionata al peso che ogni sindacato ha tra i lavoratori, ponendo fine alla stagione degli accordi di vertice senza mandato reale. Orsa Trasporti comunica sin d’ora di essere pronta alla mobilitazione.Non permetteremo che la dignità e il salario del personale viaggiante vengano svenduti attraverso procedure referendarie che ignorano la volontà di chi garantisce il servizio in strada. La nostra forza è la coerenza, la nostra legittimazione viene dai lavoratori in divisa. Chi festeggia oggi sulle spalle dei colleghi si scontrerà presto con la realtà di una categoria che non intende fare un solo passo indietro'.