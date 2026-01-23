Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

L'elenco completo dei progetti comunali pagati dalla Fondazione: si va dal Capodanno alle politiche per la casa, fino al Bonvi Parken

2 minuti di lettura
Lo scandalo della Fondazione di Modena, con l'ammanco da circa 2 milioni di euro sottratti nell'arco di 5 anni, continua a scuotere la politica modenese. Un terremoto tanto profondo quanto silenzioso. Al di là delle dichiarazioni di (pochi) esponenti politici di opposizione, nelle fila della maggioranza Pd-5Stelle-Avs nessuno ha osato commentare, solo Stefania Cargioli di Azione ha avuto la forza di chiedere un passo indietro del cda guidato da Matteo Tiezzi a fronte della sparizione di una somma tanto alta (peraltro non ancora quantificata) di denaro.

Ma come si spiega questo silenzio sia da parte di tutte le amministrazioni modenesi (Provincia, Comuni di Modena, Sassuolo, Castelfranco e Pavullo esprimono i membri del cdi della Fondazione) che della maggioranza che li sorregge? Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha parlato di 'silenzio assordante' rivolgendosi alla stampa e ai giornalisti di Modena, ma a ben vedere le prime bocche cucite sono proprio quelle di Piazza Grande, a partire dal sindaco stesso passando per l'assessore alla legalità Vittorio Ferraresi.

E' interessante allora notare in questo contesto quanti dei 27.743.028 euro erogati nel 2024, dalla Fondazione di Modena, sono finiti nelle casse del Comune di Modena e per cosa.

Complessivamente nel 2024 piazza Grande ha incassato dall'ente di palazzo Montecuccoli 3 milioni e 97.500 euro.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ovviamente se quei 2 milioni non fossero spariti dai conti della Fondazione è logico supporre che le ricadute in termini di erogazioni sarebbero state più elevate. Ma, comprensibilmente, è difficile per chi amministra un Comune, puntare il dito contro un ente che elargisce tante risorse supplendo ai traballanti conti pubblici.

In ogni caso ecco qui l'elenco completo dei progetti comunali pagati dalla Fondazione: si va dal Capodanno alle politiche per la casa, dai Festival ai corsi per volontari, dal Bonvi Parken alle memorie digitali. Un elenco che si somma a quello dei tanti beneficiari che abbiamo elencato nei giorni scorsi.

L'elenco

Laboratori socio-occupazionali, uno strumento per promuovere autonomia e integrazione: 250.000 euro

R-Estate al nido: 250.000 euro

Il domicilio come luogo di cura inclusivo e partecipato: 250.000 euro

La casa come diritto sociale 250.000 euro

Famiglie 6.0 – A Misura di Bambino: 220.000 euro

Giochi sonori nei servizi 0/6 anni: 60.000 euro

Quando l'accoglienza parte dalla scuola. Un progetto di integrazione per alunni, famiglie e insegnanti: 38.500 euro

Comune di Modena Sport4Young 4.0: 118.000 euro

Comune di Modena Fermata Molza: 140.000 euro

Crescere insieme: abbattimento liste di attesa nidi d'infanzia per bambine e bambini da 9 a 36 mesi diritto all'educazione: 216.000
euro

Notti europee 2024: 80.000 euro

Estate modenese 2024: 80.000 euro

Archivi e memorie digitali 2024: 80.000 euro

Modena media arts: 80.000 euro

Villaggio Verde, un prototipo di “città degli alberi” lungo le strade del Villaggio Artigiano Modena Ovest: 35.000 euro

Praticare attività fisica all’aperto in contesto di area a verde: 35.000 euro

Riqualificazione area verde nell’intorno della pista da pattinaggio del Bonvi Parken: 35.000 euro

Protocollo - Modena, Città dei Festival - Anno 2024: 255.000 euro

Corso per volontari della cooperazione internazionale - 19° edizione: 20.000 euro

Progetto Pinqua: Modena. Abitare dopo la pandemia - La città nel quartiere: 500.000 euro

Modena, Capodanno 2024/2025: 100.000 euro

Festival Immaginabili Futuri - La città si apre al territorio come esperienza di vita - Fondo piccole iniziative: 5.000 euro

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza Tempio stazione: viaggio serale in diretta in quartiere sotto scacco

Sicurezza Tempio stazione: viaggio serale in diretta in quartiere sotto scacco

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Turismo a Modena, FlixBus: nel 2025 arrivi aumentati del 30%

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti Sicurezza scuole, Giacobazzi (Fi): ‘Comune verifichi l’efficacia dell’educativa di strada'

Sicurezza scuole, Giacobazzi (Fi): ‘Comune verifichi l’efficacia dell’educativa di strada'

Dimensionamento scolastico ancora in alto mare: fumata nera dall'incontro tra sindacato e commissario

Dimensionamento scolastico ancora in alto mare: fumata nera dall'incontro tra sindacato e commissario

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’