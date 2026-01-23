Scandalo Fondazione, il 'silenzio assordante' del Comune di Modena e i 3 milioni ricevuti in un anno

Lo scandalo della Fondazione di Modena, con l'ammanco da circa 2 milioni di euro sottratti nell'arco di 5 anni, continua a scuotere la politica modenese. Un terremoto tanto profondo quanto silenzioso. Al di là delle dichiarazioni di (pochi) esponenti politici di opposizione, nelle fila della maggioranza Pd-5Stelle-Avs nessuno ha osato commentare, solo Stefania Cargioli
di Azione ha avuto la forza di chiedere un passo indietro del cda
guidato da Matteo Tiezzi
a fronte della sparizione di una somma tanto alta (peraltro non ancora quantificata) di denaro.Ma come si spiega questo silenzio sia da parte di tutte le amministrazioni modenesi (Provincia, Comuni di Modena, Sassuolo, Castelfranco e Pavullo esprimono i membri del cdi della Fondazione) che della maggioranza che li sorregge? Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti
, ha parlato di 'silenzio assordante' rivolgendosi alla stampa e ai giornalisti di Modena, ma a ben vedere le prime bocche cucite sono proprio quelle di Piazza Grande, a partire dal sindaco stesso passando per l'assessore alla legalità Vittorio Ferraresi
. E' interessante allora notare in questo contesto quanti dei 27.743.028 euro erogati nel 2024, dalla Fondazione di Modena, sono finiti nelle casse del Comune di Modena e per cosa.Complessivamente nel 2024 piazza Grande ha incassato dall'ente di palazzo Montecuccoli 3 milioni e 97.500 euro.
Ovviamente se quei 2 milioni non fossero spariti dai conti della Fondazione è logico supporre che le ricadute in termini di erogazioni sarebbero state più elevate. Ma, comprensibilmente, è difficile per chi amministra un Comune, puntare il dito contro un ente che elargisce tante risorse supplendo ai traballanti conti pubblici.In ogni caso ecco qui l'elenco completo dei progetti comunali pagati dalla Fondazione: si va dal Capodanno alle politiche per la casa, dai Festival ai corsi per volontari, dal Bonvi Parken alle memorie digitali. Un elenco che si somma a quello dei tanti beneficiari che abbiamo elencato nei giorni scorsi
.
L'elenco
Laboratori socio-occupazionali, uno strumento per promuovere autonomia e integrazione: 250.000 euroR-Estate al nido: 250.000 euroIl domicilio come luogo di cura inclusivo e partecipato: 250.000 euroLa casa come diritto sociale 250.000 euroFamiglie 6.0 – A Misura di Bambino: 220.000 euroGiochi sonori nei servizi 0/6 anni: 60.000 euroQuando l'accoglienza parte dalla scuola. Un progetto di integrazione per alunni, famiglie e insegnanti: 38.500 euro Comune di Modena Sport4Young 4.0: 118.000 euroComune di Modena Fermata Molza: 140.000 euroCrescere insieme: abbattimento liste di attesa nidi d'infanzia per bambine e bambini da 9 a 36 mesi diritto all'educazione: 216.000
euroNotti europee 2024: 80.000 euroEstate modenese 2024: 80.000 euroArchivi e memorie digitali 2024: 80.000 euroModena media arts: 80.000 euroVillaggio Verde, un prototipo di “città degli alberi” lungo le strade del Villaggio Artigiano Modena Ovest: 35.000 euroPraticare attività fisica all’aperto in contesto di area a verde: 35.000 euroRiqualificazione area verde nell’intorno della pista da pattinaggio del Bonvi Parken: 35.000 euroProtocollo - Modena, Città dei Festival - Anno 2024: 255.000 euroCorso per volontari della cooperazione internazionale - 19° edizione: 20.000 euroProgetto Pinqua: Modena. Abitare dopo la pandemia - La città nel quartiere: 500.000 euroModena, Capodanno 2024/2025: 100.000 euroFestival Immaginabili Futuri - La città si apre al territorio come esperienza di vita - Fondo piccole iniziative: 5.000 euroGiuseppe Leonelli