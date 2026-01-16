Scandalo Fondazione, 'il silenzio assordante' della città e i 27 milioni di contributi a pioggia

Perchè - si è chiesto dunque Mezzetti - su Amo sono state fatte le pulci, mentre sulla Fondazione di Modena nessuno è intervenuto?
Già perchè? In questi giorni abbiamo raccolto le dichiarazioni dei (pochi) politici che giustamente e in modo sacrosanto hanno rilevato le anomalie: Giovanni Bertoldi della Lega, Antonio Platis di Forza Italia, Maria Grazia Modena di ModenaxModena, il civico Andrea Mazzi e Stefania Cargioli di Azione. E tutti gli altri? La società civile, le associazioni, le istituzioni coinvolte?
La Fondazione formalmente è un ente privato, ma come più volte sottolineato, i suoi vertici sono espressione in gran parte del pubblico: 4 membri vengono designati dall'amministrazione comunale di Modena, due dalla Provincia di Modena, uno dal Comune di Sassuolo, uno da quello di Castelfranco Emilia, uno da quello di Pavullo, due dalla Camera di Commercio, tre dall'Università Unimore, due dal Centro Servizi per il Volontariato e uno dalla Diocesi di Modena; è quindi normale aspettarsi una presa di posizione politica e istituzionale.
Invece nulla, davanti a un ammanco vicino ai 2 milioni di euro - come dichiarato inizialmente da Enrico Fontana, avvocato dell'ex dipendente - si passa oltre.
Per cercare di spiegare questa situazione è forse utile andare a vedere quali contributi eroga la Fondazione di Modena alle realtà locali. Il tutto è pubblicato sul sito dell'ente (qui) e dalla lettura si scopre che i beneficiari dei fondi della 'cassaforte dei modenesi' sono i più diversi e le erogazioni a pioggia bagnano in modo trasversale il territorio, tutti i mondi vengono sfiorati.
Vale dunque la pena fare un elenco dei contributi erogati nel 2025, calcolando che nel 2024 sono stati stanziati complessivamente 27.743.028 euro a fronte di un attivo totale che supera il miliardo di euro e un patrimonio netto contabile che supera gli 841 milioni di euro.
Ecco allora i contributi erogati nel 2025 con bando e con extra bando, così, per avere un'idea della situazione, per tutti gli altri anni rimandiamo al sito dell'ente.
In questo elenco in calce, abbiamo sorvolato sui soldi dati ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e spesi per le iniziative proprie della Fondazione stessa.
L'elenco con bandoOnironautica Ente del Terzo Settore per Alfabetizzazione emotiva - Percorsi di educazione affettiva tramite l'audiovisivo: 7.000 euro
Crispy Cinema Club APS Modena per Film Festival: 7.000 euro
Città Futura APS per Laboratorio di partecipazione culturale giovanile nel quartiere Crocetta: 7.000 euro
ASSOCIAZIONE LUMEN APS (ente sostenitore gruppo informale 'Gli Spezzati') per District Sound: 5.100 euro
Juter organizzazione di volontariato per I Sentieri del Sentire: 7.000 euro
INSIEME PER GLI ALTRI - APS (ente sostenitore gruppo informale 'Louder') per Louder: Giovani, Musica e Comunità – Attivazione socio culturale nell’Appennino Modenese: 7.000 euro
Arcidiocesi di Modena-Nonantola per Fuori dalle mura: per generare spazi di inclusione e condivisione: 60.000 euro
Arcidiocesi di Modena-Nonantola per Va in scena il doposcuola 40.850 euro
Arcidiocesi di Modena-Nonantola per Voci dalla città: linguaggi che si intrecciano nella comunità educante: 40.000 euro
Arcidiocesi di Modena-Nonantola per Una bellezza che educa e accoglie: 33.600 euro
Fuori Campo 11 per Crescere, Connettere, Trasformare: educare oltre i limiti e le barriere: 29.250 euro
Ceis Formazione per Muri e Parole: formazione multidimensionale per MSNA: 15.000 euro
Fondazione La Locomotiva per Un posto per fare, un luogo per stare: sostegno laboratoriale e di socialità intergenerazionale e per persone vulnerabili: 38.847 euro
Associazione Porta Aperta per Rafforzare la sostenibilità della rete di solidarietà per far fronte alle nuove povertà: la nuova sfida dell’Emporio Sociale Portobello, comunità solidale, intraprendente, generativa e sostenibile: 75.000 euro
Equilibri per La Darsena dei Libri - Culture Correnti: 52.500 euro
Azienda USL di Modena per CU.B.I.CO CUltura per il Benessere, l'Inclusione e la cura nella COmunità: 70.000 euro
Comunità L'Angolo per PASS: Progetto di Accoglienza, Sostegno e Sviluppo per l’inclusione abitativa e lavorativa dei rifugiati: 42.000 euro
Arti e Mestieri Banco Artigiano di Formigine per percorsi di inclusione socioriabilitativa da realizzarsi attraverso il lavoro: 60.000 euro
CoopAttiva per Mani in terra: 52.500 euro
UISP Comitato Territoriale Modena per Immagina Città Meticce: corpi e culture in movimento: 55.000 euro
Associazione Sportiva Dilettantistica Handicap Modena per Disabilità, sport e inclusione oltre le barriere e le frontiere: 31.500 euro
Polivalente 87 e Gino Pini per Legami...Spazi e tempi per crescere: 44.130 euro
Food for Soul per Anziani e giovani al centro: 25.000 euro
Comitato Territoriale C.S.I. di Modena per Re(a)lAzioni - Le Relazioni nascono da azioni reali: 75.000 euro
Association for the Integration of Women per Futuro in tavola: costruire competenze, generare opportunità: 51.809 euro
TSM - TuttoSiMuove per Bar Special 2.0: 45.000 euro
Circolo Culturale Left per Culture4Health – Modena Youth Network for Music and Social Prescribing: 42.000 euro
Fondazione Vita Indipendente per Modena oltre la Riforma: autonomia in movimento: 64.260 euro
LuneNuove per Presenze coraggiose. Comunità di donne per affrontare violenza e discriminazione: 34.200 euro
Casa della Gioia e del Sole per Resto a casa Sereno, domiciliarità innovativa: più autonomia per l’anziano, più serenità per chi lo assiste: 46.776 euro
Euphonìa per Rock'n Rulli - Base Camp: 43.200 euro
Organizzazione di volontariato Oghogho Meye per ÉCO – AVENIR – I giovani al centro del cambiamento: 15.855 euro
Organizzazione Overseas per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei per NEW FEED - Conservazione dei foraggi per il miglioramento delle produzioni animali e della resilienza alimentare: 24.910,58 euro
Ho Avuto Sete ODV per PROGETTO 62 - Costruzione di un pozzo per l'orto di comunità: 10.437,3 euro
Moninga ODV per Costruire il futuro: rinnovare la scuola di Robe, Etiopia: 15.741 euro
Bambini nel Deserto ETS per Lavoro e salute per le comunità vulnerabili di Komsilga 18.252 euro
H.E.W.O. Modena - Solidarietà per lo Sviluppo ODV per La malnutrizione infantile non può essere un 'danno collaterale' inevitabile!: 14.804,12 euro
CIRCOLO POLISPORTIVA SALICETA S.G ASD: 7.000 euro
SANFA CALCIO ASD: 7.000
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLOMBARO: 5.094 euro
P.G.S. SMILE ASD: 7.000 euro
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO POLINAGO: 3.047 euro
LUST ASD APS: 1.400 euro
HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD: 507 euro
POLISPORTIVA MADONNINA ADS - APS: 7.000 euro
CIRCOLO SIRENELLA ASD APS: 1.094 euro
POLISPORTIVA SACCA: 7.000 euro
ASD BOCCIOFILA MODENESE: 4.660 euro
ASD AUDAX CASINALBO: 7.000 euro
A.S.D. PAVULLO F.C.F: 7.000 euro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEESINK TEAM: 6.060 euro
ASD ATLETICO SPM CALCIO: 7.000 euro
POLIVALENTE 87 E GINO PINI ASD APS: 7.000 euro
POLISPORTIVA 4 VILLE APS E ASD: 213 euro
POLISPORTIVA VILLA D'ORO ASD E APS: 4.895 euro
POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS: 7.000 euro
SOCIETÀ GINNASTICA SOLARIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA: 3.663 euro
CIRCOLO IPPICO GLI AMICI DEL CAVALLO A.S.D.: 1.273 euro
POLISPORTIVA NONANTOLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA: 5.921 euro
POLISPORTIVA SAN FAUSTINO CIRCOLO ARCI ASD APS: 7.000 euro
POLISPORTIVA GINO NASI ASD E APS: 7.000 euro
CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO A.S.D.: 7.000 euro
POLISPORTIVA BAGGIOVARA: 1.673 euro
CIRCOLO TENNIS FANANO: 3.001 euro
AC LAMA: 1.749 euro
POLISPORTIVA VIRTUS APS: 1.842 euro
POLISPORTIVA FORESE NORD ASD E APS: 2.343 euro
ASD CIRCOLO TENNIS PAVULLO: 7.000 euro
POLISPORTIVA BOCCASSUOLO CIRCOLO CSI ASD APS: 2.085 euro
QUINTA PARETE-APS per I festival di Quinta Parete. Il teatro contemporaneo che incontra la collettività: 38.348,7 euro
ROSSO TIEPIDO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS per Brillante Festival: sentieri diversi di un'unica via (la musica): 5.180 euro
ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE APS per Modena Viaemili@docfest XVI edizione 22.440 euro
AMICI DELLA MUSICA - 'MARIO PEDRAZZI' APS per 106sima Stagione 2026 dell'Associazione Amici della Musica 'Mario Pedrazzi' - APS: 46.800 euro
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO 'J. S. BACH' per ArmoniosaMente - Modena Organ Festival XIV edizione: 23.400 euro
ASSOCIAZIONE GRUPPO AMARCORD APS per Sulle ali della passione: 10.725 euro
TEATRO DEI VENTI APS per La misura umana - Creazione artistica in comunità cooperanti: 54.000 euro
NONANTOLA FILM FESTIVAL APS per Nonantola Film Festival - 20a edizione: 13.600 euro
SCUOLA CORALE 'G. PUCCINI' APS per 99... 100! - Preparando il Centenario. Un itinerario musicale che celebra la Storia guardando al Futuro: 17.600 euro
ASSOCIAZIONE CORALE 'EVARISTO PANCALDI' APS per Armonie dello Spirito e Risonanze Contemporanee: Un viaggio per (ri)scoprire la spiritualità nelle pagine sacre dei compositori moderni 4.200 euro
ATER FONDAZIONE per Sciroppo di Teatro. Un progetto di welfare culturale per bambine, bambini e famiglie di ATER Fondazione: 18.000 euro
ARTISTI DRAMA APS per La corsa di fuochi 2026: 35.599,2 euro
MUSIC & SPECIAL EVENTS APS per ARTS & JAM 14 - rassegna di jazz e altro alla Tenda 13.000 euro
CIRCOLO AMICI DELLA LIRICA 'R. MALAGOLI' - APS per Stagione concertistica 2025-2026 degli Amici della Lirica di Sassuolo con tanti appuntamenti di musica lirica, classica e moderna 4.550 euro
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PROGETTO MUSICA - ETS per Fanano Saxophone Week 2025 (10° Edizione) - Rassegna musicale: 9.600 euro
ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE APS per Grandezze & Meraviglie 2025 - XXVIII Festival Musicale Estense: 51.000 euro
LUST ASD APS per Beth – La Casa della Danza: Il Potere dell’Acqua nell’Arte: 11.139,8 euro
ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA per Attività culturali stagione cinematografica 2025-2026: 14.000 euro
STED ASD APS per Re-ACT: Arte, Cittadinanza attiva e Teatro per una Comunità Responsabile: 18.000 euro
AMIGDALA ETS per TRASFORMARE IL FUTURO. BECOMING 2025 54.000 euro
TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE APS per Ennesimo Film Festival - undicesima edizione Festival Internazionale di Cortometraggi: 54.000 euro
ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE ACTEA - APS per VOX MUTINAE - Dove le arti si incontrano: 4.550 euro
CORALE GIOACCHINO ROSSINI APS per Stagione concertistica culturale 2025/2026 dell'Associazione Corale G. Rossini: 7.800 euro
FILARMONICA DI MODENA S.R.L. IMPRESA SOCIALE per MOF - LA MUSICA CHE UNISCE: 16.000 euro
FONDAZIONE TEATRO CARANI ETS per Carani / I Care 25: 10.326,4 euro
FONDAZIONE GIOVENTÙ MUSICALE D'ITALIA - SEDE DI MODENA per MusicaCantoParola 2025-2026 46.800 euro
I MADRIGALISTI ESTENSI APS per GLI SPAZI DEL SUONO - Musica in residenza - II edizione: 16.000 euro
L'elenco extra bando primo semestre 2025Consorzio Festival Filosofia per Modena per Festival Filosofia - Contributo per Edizione 2025: 369.600 euro
Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo per Modena Rete delle eccellenze motoristiche 2025: 250.000 euro
Fondazione ERT Emilia Romagna Teatro - Modena per Quota socio sostenitore, Anno 2025: 538.000 euro
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli Studi Sociali - Modena per Il welfare a Modena. Attori, servizi e beneficiari: 20.000 euro
Fondazione Universitaria Marco Biagi - Modena per Potenziare la terza missione di UniMoRe, 3 annualità: 140.000 euro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per Unimore: automotive learning by doing 2024-2025: 90.000 euro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per Unimore learning by doing 2025: bioraffinerie, biocarburanti e sostenibilità: 10.000 euro
Avap Palagano Odv per Uno spazio adeguato ad un servizio socioassistenziale di prossimità: 15.000 euro
Associazione G. P. Vecchi Pro Senectute et Dementia Odv - Modena per Telefono lilla: 3.826 euro
Associazione Parkinson Modena per Am(pl)iamoci: 13.475 euro
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane - Roma per Fondo per la Repubblica Digitale, Quota anno 2025: 40.000 euro
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane - Roma per Fondo per il contrasto della povertà minorile, anno 2025:10.000 euro
Associazione Trame di idee - Bologna per Adesione Bando social innovation trial - Fondo Piccole Iniziative 2025: 3.000 euro
Fondazione Collegio San Carlo - Modena per Filosofare. Filosofia con i bambini: anno 2025: 20.000 euro
Mondo Barrio APS (Ex Koras) - Modena per Serigrafia dell’orsola - percorso formativo per adolescenti msna su artigianato, creatività, autoimprenditorialità: 10.000 euro
Parrocchia San Giovanni Battista di Gaggio di Piano - Castelfranco Emilia per Iniziazione musicale e teatrale per bambini e adolescenti: 8.500 euro
Uno Critico Aps - Modena per Giochiamo: inclusione e socializzazione attraverso il gioco: 10.000 euro
Associazione Sostegno Demenze Odv - Sassuolo per Cogs club attività specifiche per persone con demenza lieve/moderata: 10.000 euro
Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus - Roma per Collaborazione con Forum Disuguaglianze e Diversità: 25.000 euro
Istituto Charitas ASP - Modena per Riqualificazione e manutenzione straordinaria della sede storica di proprietà dell'ASP Charitas: 500.000 euro
ANFFAS APS di Sassuolo per Punto ristoro Villa Giacobazzi: 6.424 euro
Associazione Chernobyl di Maranello per Progetto accoglienza, solidarietà e pace 2025: 10.000 euro
Fondazione Futuro ETS - Roma per Fa.Te Facilitare il tempo della dignità per le donne in difficoltà personale e famigliare attraverso l’occupabilità, 2° edizione: 5.000 euro
Csv Terre Estensi ODV - Modena per Sviluppo del progetto congiunto 'Giustizia di comunità' in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Modena: 8.000 euro
Associazione Culturale Femminista Blu Bramante APS - Modena per Progetto mater 2025. Fondo piccole iniziative 2025: 4.000 euro
Avis Provinciale di Modena ODV per Acquisto attrezzature utili alla tracciabilità del trasporto delle unità di sangue e alla temperatura di conservazione temporanea del sangue e del plasma: 20.000 euro
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane - Roma per Funder 35 - Progetto Cammini d'Italia per fare comunità: 30.000 euro
Banca del Tempo di Modena per Presto cose, vedo gente: 5.600 euro
La Citta degli Alberi APS - Castelfranco Emilia per Crepuscolo in bosco 2025: 15.000 euro
La Fratellanza 1874 ASD - Modena per Sostituzione illuminazione palestre A e B: 8.300 euro
Rock No War Odv - Formigine per Giubileo degli sportivi modenesi 8.000 euro
Ufficio Scolastico Provinciale - Modena per Sani stili di vita: attività sportiva scolastica provinciale 2025. Fondo piccole iniziative 2025: 8.000 euro
Accademia Dario Tazzioli APS - Palagano per Le arti figurative e l'artigianato artistico: tradizione e creatività per il territorio: 15.000 euro
Accademia Nazionale di Scienza Lettere e Arti - Modena per Consolidamento e valorizzazione dell’attività dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena - Anno 2025: 30.000 euro
Accademia Scientifica, Letteraria ed Artistica del Frignano Lo Scoltenna - Pievepelago per Richiesta contributo per iniziative didattiche e mostra sull'emigrazione dell'Appennino modenese agli inizi del 900: 5.000 euro
Antonio Parenti - Un Piccolo Grande Uomo APS - Pavullo nel Frignano per Un ponte tra Capitan Pastene e Pavullo: per non perdere la nostra memoria storica: 7.000 euro
Associazione Culturale Terra e Identità - Modena per Realizzazione e apposizione di una targa dedicata alla dinastia Estense sulle mura del palazzo ducale di Modena: 3.000 euro
Associazione Musicale Ferri - Banda Cittadina - Modena per Musica e tradizione: celebrazione del 150° anniversario della Banda Cittadina Andrea Ferri di Modena, del 45° anniversario del Coro San Lazzaro e in memoria di Don Ezio Nicioli: 1.680 euro
Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra - Modena per Richiesta di contributo per realizzazione di un monumento: 9.000 euro
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Comitato Provinciale di Modena per Celebrazioni 80° della Liberazione: 20.000 euro
Associazione Supercinemaestivo APS - Modena per Supercinema extra: animazione culturale e sociale oltre lo schermo: 15.000 euro
Azienda Usl di Modena per Màt - Settimana della salute mentale, XV edizione: 15.000 euro
Casa delle Culture APS - Modena per Unire ricordi,costruire memorie: resistere all'effimero, impegnarsi a trattenere il valore delle esperienze: 7.000 euro
Club Alpino Italiano, Sezione di Modena per 150 anni dalla fondazione della sezione: 2.500 euro
Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare - Dal 18 Marzo Al 25 Aprile APS - Palagano per Materiale resistente: 80 anni dalla liberazione: 15.000 euro
Consorzio della Bonifica Burana - Modena per Volume sulle opere realizzate dal Consorzio di Bonifica Burana: 6.750 euro
Fondazione Villa Emma Ragazzi Ebrei Salvati - Nonantola per La nascita del sito memoriale davanti a Villa Emma: ricerca, servizi culturali, attività di formazione: 20.000 euro
I Burattini della Commedia Associazione Culturale - Modena per Burattini e burattinai modenesi - Il fondo Preti, valorizzazione del museo dedicato a Roberto, ultimo rappresentante della storica famiglia: 6.900 euro
La Voce APS - Polinago per Festa di plif 2025 ... Polinago terra di fiaba: 4.000 euro
Modena Terzo Mondo Odv per Loving Amendola 2025: 12.500 euro
Pro Loco Frassinoro Aps per Sconfinamenti: festival di piccole voci libere - Sesta edizione: ri-cerca: 3.500 euro
Progettarte Officina Culturale Aps - Modena per Buk Festival della piccola e media editoria: 5.000 euro
UDI - Unione Donne in Italia Modena APS - Modena per Storie di conquiste e di nuove sfide. 80 anni di lotte dell’Unione Donne in Italia di Modena: 14.532 euro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per Richiesta di contributo per organizzazione di evento scientifico ispirato al dr. Bernardo Ramazzini nell'ambito delle celebrazioni del 850enario della fondazione dell'Ateneo: 3.000 euro
Università per la Terza Età APS - Modena per Media e memoria, ovvero, percorsi indimenticabili: 6.000 euro
Associazione SIMLA - Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Modena per IV Convegno International Gruppi dal titolo 'From evidence to proof in legal medicine and forensic science': 3.000 euro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per Convenzione per Borse di Studio per Dottorati di Ricerca, Anno 2025/2026: 1.683.152 euro
Pia Fondazione Centro Famiglia di Nazareth - Modena per Protocollo 'Dalla parte degli ultimi' - Anno 2025: 115.000 euro
Csv Terre Estensi Odv - Modena per Convenzione Operativa - Anno 2025: 35.000 euro
Csv Terre Estensi Odv - Modena per Bando Insieme si cambia in collaborazione con CSV: 12.000 euro
Associazione Donne nel Mondo - Modena per Evento in occasione del trentennale dell'Associazione Donne nel Mondo ODV di Modena: 3.000 euro
Ramingo APS - Montefiorino per Festival della restanza: 3.000 euro
ASD Ciclistica Maranello per Manifestazioni ciclistiche dedicate alle categorie giovanili 3.000 ASD Unione Sportiva Formiginese Manifestazioni ciclistiche giovanili: 3.000 euro.
Giuseppe Leonelli