Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Le accuse: NATO, riconoscimento facciale e collaborazioni israeliane

Aziende private, pubbliche e i “rapporti inaccettabili” con l’industria bellica

Il quadro internazionale: CPI, accuse di genocidio e regime di apartheid

Puntuale come ogni anno la Befana Comunista di Rifondazione Comunista ha rinnovato il suo rito allegorico ma dal forte significato politico la consegna del carbone simbolico “a chi, secondo noi, lo merita di più”. Quest’anno il sacco nero non è arrivato davanti a una sede istituzionale qualsiasi, ma nel cuore accademico di Modena, in via dell’Università, all’ingresso principale del Rettorato di Unimore, dove una delegazione del PRC ha inscenato la consegna alla professoressa Rita Cucchiara, da pochi mesi alla guida dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia. Consegna solo simbolica di fronte una porta dell'università chiusa.Gesto simbolico certo, ma solo nella forma. Perché nel merito l’atto vuole essere, come dichiarato dal segretario di rifondazione comunista Modena Stefano Lugli “un atto di accusa politica contro la progressiva militarizzazione dell’università e i suoi legami con il sistema militare italiano e israeliano”.Nel mirino dei comunisti modenesi non c’è il profilo scientifico della docente, ma l’orientamento di alcune collaborazioni accademiche coordinate in passato dalla professoressa. In particolare, PRC contesta la direzione del progetto NATO BESAFE — un programma di ricerca sul riconoscimento facciale sviluppato con l’Università di Gerusalemme — giudicato “integrato nel sistema di sorveglianza israeliano, impiegato ancheper il mantenimento delle colonie nei territori palestinesi occupati”.A questo si aggiungono, secondo il PRC, le partnership scientifiche promosse con università israeliane e la recente apertura di Unimore a un corso di filosofia per cadetti, iniziativa precedentemente respinta dall’Università di Bologna e ora approdata a Modena. “Una scelta che normalizza la presenza dell’apparato militare nei luoghi dell’istruzione”, dichiara la Befana comunista con tanto di scopa e sacco di carbone.La protesta non si limita all’ateneo. PRC allarga il campo alle istituzioni locali e al trasporto pubblico modenese, chiamando in causa i Comuni soci di aMo e l’agenzia stessa per i rapporti con impresa italo-israeliana con sede a Modena attiva anche nel settore della difesa. “È inaccettabile che enti pubblici intrattengano relazioni con soggetti legati all’industria bellica di uno Stato responsabile di crimini contro l’umanità” - affermano.Rifondazione invoca l’interruzione immediata di ogni accordo accademico ed economico che “legittimi il governo israeliano e il suo sistema di guerra, occupazione e repressione.Uno Stato che da decenni impone un regime di apartheid al popolo palestinese” e come l’attuale premier e il ministro della Difesa siano “accusati di genocidio davanti alla Corte Penale Internazionale”.