Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

'Le istituzioni internazionali condannino questo attacco golpista, tornino a far valere il diritto internazionale senza doppi standard'

'Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato illegalmente il Venezuela e hanno rapito il presidente Nicolas Maduro e la moglie per consegnarli alla giustizia americana. Questa aggressione è un vero e proprio atto di pirateria in sfregio al diritto internazionale e che riporta alla memoria le tragiche immagini del Sud America degli anni ’70'. Così in una nota il consigliere regionale Avs Paolo Trande. 

'Le istituzioni internazionali condannino questo attacco golpista, tornino a far valere il diritto internazionale senza doppi standard - aggiunge Trande -. Lo facciano in Ucraina nei confronti della Russia, lo facciano in Palestina nei confronti di Israele e lo facciano oggi, subito, in Venezuela. Perché la storia insegna che quando i diritti e le regole vengono meno in favore della legge del più forte o del più sbruffone, è lì che si annida la ricetta per il disastro globale. Basta con le ingiustizie, ovunque nel mondo, lavoriamo per la pace'.

