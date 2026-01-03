Venezuela, Trump pubblica la prima foto di Maduro dopo l’arresto

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro era “molto protetto” al momento del blitz americano: lo ha sostenuto Donald Trump, in un’intervista con l’emittente Fox News. Secondo la sua ricostruzione, nell’intervento nessun militare statunitense è rimasto ucciso. 'Era praticamente una fortezza', ha detto Trump, durante la trasmissione ‘Fox and Friends’. 'Sapere che non abbiamo avuto nessun morto è stato incredibile; credo che non abbiamo avuto nessun morto, devo dirlo, perché un paio di ragazzi sono stati colpiti, ma sono rientrati e dovrebbero essere in condizioni piuttosto buone'.

Trump ha anche riferito che Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono in spostamento verso New York. Nella metropoli, come indicato dalla procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, la coppia è stata incriminata con accuse legata a presunti reati di 'narco-terrorismo'.

In tuta da ginnastica, ammanettato, senza poter vedere né sentire: queste le condizioni apparenti del trasferimento del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, stando a un’immagine postata sul profilo Truth Social dallo stesso Donald Trump.

Nello scatto, secondo una didascalia, si vede il capo di Stato a bordo dello USS Iwo Jima: si tratta di una nave d’assalto anfibio della marina degli Stati Uniti, attiva dal 2001. Lo USS Iwo Jima prende il nome da una storica battaglia della Seconda guerra mondiale. È in servizio per trasportare marine, aerei e mezzi da sbarco per operazioni anfibie. Dopo il blitz statunitense in Venezuela, la nave starebbe ora facendo rotta verso New York.