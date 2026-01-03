Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Don Rodrigo poteva essere chiunque: occore riflettere sul pericolo sociale

Don Rodrigo poteva essere chiunque: occore riflettere sul pericolo sociale

Intervento del coordinatore provinciale Forza Italia Piergiulio Giacobazzi: ìLa pericolosità sociale dell’aggressore, soprattutto perché già nota, doveva essere gestita con misure preventive'

1 minuto di lettura

'Quanto sembra emergere dalle indagini che hanno portato al fermo del presunto aggressore di Don Rodrigo, per le quali va il nostro plauso a Carabinieri e Procura, evidenzia una drammatica realtà: Don Rodrigo poteva essere qualsiasi di noi o della nostra famiglia e l’atto che ha subito poteva essere letale. Un fatto che per questo genera giustamente allarme sociale. E’ inquietante pensare che per Modena possano esserci persone che, pur seguite e prese in carico dai servizi di assistenza mentale, siano libere di circolare con un coltello in tasca e pronte ad aggredire ed uccidere brutalmente.
Pur nel rispetto delle fragilità e dei professionisti che ogni giorno operano per fronteggiare il disagio psichico, così come nel campo dell’emarginazione sociale, non ce lo possiamo permettere e quanto è successo è inaccettabile. La pericolosità sociale dell’aggressore, soprattutto perché già nota, doveva essere gestita con misure preventive. La cura e la tutela dei soggetti mentalmente fragili o patologici non può inficiare la sicurezza collettiva e non si può aspettare un cruento crimine di strada per agire. Così come non si può contare sulla buona sorte o sull’esemplare intervento di cittadini e sanitari, come è successo per Don Rodrigo, per avere salva la vita. Auspichiamo che questo fatto rappresenti un campanello d’allarme e di riflessione costruttiva per chi opera nel campo del disagio mentale, affinché casi del genere rimangano in futuro solo un brutto ricordo di cronaca”.

 

Piergiulio Giacobazzi - Capogruppo di Forza Italia Modena e Segretario provinciale

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Tentato omicidio di don Rodrigo, arrestato 29enne con problemi psichici: vittima pedinata per 20 minuti

Tentato omicidio di don Rodrigo, arrestato 29enne con problemi psichici: vittima pedinata per 20 minuti

Sacerdote accoltellato a Modena, individuato l'aggressore

Sacerdote accoltellato a Modena, individuato l'aggressore

'Troppe visite stancano Don Rodrigo, meglio evitare'

'Troppe visite stancano Don Rodrigo, meglio evitare'

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Articoli più Letti Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

'Così l'Europa crea un fossato con la Federazione russa e si prepara alla guerra aperta'

'Così l'Europa crea un fossato con la Federazione russa e si prepara alla guerra aperta'

Superbonus 'scempio', riarmo 'dovere': la doppia morale del Governo Meloni

Superbonus 'scempio', riarmo 'dovere': la doppia morale del Governo Meloni

Arresto di Adel Abu Rawwa. Platis, Capezzera e Severi: 'In passato ha spesso giustificato Hamas'

Arresto di Adel Abu Rawwa. Platis, Capezzera e Severi: 'In passato ha spesso giustificato Hamas'