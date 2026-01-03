Don Rodrigo poteva essere chiunque: occore riflettere sul pericolo sociale

'Quanto sembra emergere dalle indagini che hanno portato al fermo del presunto aggressore di Don Rodrigo, per le quali va il nostro plauso a Carabinieri e Procura, evidenzia una drammatica realtà: Don Rodrigo poteva essere qualsiasi di noi o della nostra famiglia e l’atto che ha subito poteva essere letale. Un fatto che per questo genera giustamente allarme sociale. E’ inquietante pensare che per Modena possano esserci persone che, pur seguite e prese in carico dai servizi di assistenza mentale, siano libere di circolare con un coltello in tasca e pronte ad aggredire ed uccidere brutalmente.

Pur nel rispetto delle fragilità e dei professionisti che ogni giorno operano per fronteggiare il disagio psichico, così come nel campo dell’emarginazione sociale, non ce lo possiamo permettere e quanto è successo è inaccettabile. La pericolosità sociale dell’aggressore, soprattutto perché già nota, doveva essere gestita con misure preventive. La cura e la tutela dei soggetti mentalmente fragili o patologici non può inficiare la sicurezza collettiva e non si può aspettare un cruento crimine di strada per agire. Così come non si può contare sulla buona sorte o sull’esemplare intervento di cittadini e sanitari, come è successo per Don Rodrigo, per avere salva la vita. Auspichiamo che questo fatto rappresenti un campanello d’allarme e di riflessione costruttiva per chi opera nel campo del disagio mentale, affinché casi del genere rimangano in futuro solo un brutto ricordo di cronaca”.



Piergiulio Giacobazzi - Capogruppo di Forza Italia Modena e Segretario provinciale