Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sacerdote accoltellato a Modena, individuato l'aggressore

Sacerdote accoltellato a Modena, individuato l'aggressore

Si tratterebbe di un giovane, maggiorenne, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza

1 minuto di lettura

E' stato individuato dai carabinieri di Modena l'aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente in centro, la mattina del 30 dicembre.

Si tratterebbe di un giovane, maggiorenne, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza.

Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente rimane oscuro. Il Procuratore di Modena Luca Masini ha convocato una conferenza stampa per le 21 al comando provinciale dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Troppe visite stancano Don Rodrigo, meglio evitare'

'Troppe visite stancano Don Rodrigo, meglio evitare'

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Capodanno a Modena, in migliaia in piazza per lo spettacolo aereo Galileo

Capodanno a Modena, in migliaia in piazza per lo spettacolo aereo Galileo

Modena città, Zakarya è l'ultimo nato del 2025, Ginevra la prima del 2026

Modena città, Zakarya è l'ultimo nato del 2025, Ginevra la prima del 2026

Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti

Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti

Modena, l'alfabeto del 2025: dallo scandalo Amo al caso Aimag, dal bonus ai medici al caso Dig

Modena, l'alfabeto del 2025: dallo scandalo Amo al caso Aimag, dal bonus ai medici al caso Dig