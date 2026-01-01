Sacerdote accoltellato a Modena, individuato l'aggressore

E' stato individuato dai carabinieri di Modena l'aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente in centro, la mattina del 30 dicembre.

Si tratterebbe di un giovane, maggiorenne, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza.

Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente rimane oscuro. Il Procuratore di Modena Luca Masini ha convocato una conferenza stampa per le 21 al comando provinciale dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio.