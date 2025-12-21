Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'
'La solidarietà della gente supera protocolli e fanfare istituzionali rivelatesi inutili. L'invito a passare una notte al Pronto soccorso è vergognoso'
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
