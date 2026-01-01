E' Zakarya Banani Ambrosio l'ultimo nato a Modena nel 2025. Mamma Noemi ha dato alla luce il suo primogenito alle 21,46 della sera di San Silvestro, dopo 14 ore di travaglio.
Il primo nato del 2026 a Modena città è invece la piccola Ginevra De Michele: mamma Deborah Vanna Punzo e papà Cristian De Michele sono divenuto genitori della loro prima figlia alle 3,46 al Policlinico di Modena. Ginevra doveva nascere il 3 gennaio ma ha anticipato tutti venendo alla luce oggi: Deborah e Christian erano a casa a Campogalliano, quando sono iniziate le contrazioni e sono corsi in ospedale.
Il penultimi nati a Modena sono invece una coppia di gemelli: mamma Pat ha dato alla luce Eliyah Aiyamenkhue ed Eliana Osakioyamen nati alle 17.07 e 17.09 di ieri.
Caterina invece ha messo al mondo il secondo nato al Policlinico: si chiama Samuele e pesa 4.13 chili: per Caterina cena di Capodanno in ospedale e dopo poco il parto.
Nella prima foto in primo piano Noemi con il piccolo Zakaria e in secondo piano Ginevra coi genitori
Modena città, Zakarya è l'ultimo nato del 2025, Ginevra la prima del 2026
Mamma Deborah e papà Cristian sono divenuti genitori della loro prima figlia alle 3,46 al Policlinico di Modena
E' Zakarya Banani Ambrosio l'ultimo nato a Modena nel 2025. Mamma Noemi ha dato alla luce il suo primogenito alle 21,46 della sera di San Silvestro, dopo 14 ore di travaglio.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi
Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'Articoli Recenti
Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti
'Troppe visite stancano Don Rodrigo, meglio evitare'
Modena, l'alfabeto del 2025: dallo scandalo Amo al caso Aimag, dal bonus ai medici al caso Dig
Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi