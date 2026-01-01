Modena città, Zakarya è l'ultimo nato del 2025, Ginevra la prima del 2026

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mamma Deborah e papà Cristian sono divenuti genitori della loro prima figlia alle 3,46 al Policlinico di Modena

E' Zakarya Banani Ambrosio l'ultimo nato a Modena nel 2025. Mamma Noemi ha dato alla luce il suo primogenito alle 21,46 della sera di San Silvestro, dopo 14 ore di travaglio.
Il primo nato del 2026 a Modena città è invece la piccola Ginevra De Michele: mamma Deborah Vanna Punzo e papà Cristian De Michele sono divenuto genitori della loro prima figlia alle 3,46 al Policlinico di Modena. Ginevra doveva nascere il 3 gennaio ma ha anticipato tutti venendo alla luce oggi: Deborah e Christian erano a casa a Campogalliano, quando sono iniziate le contrazioni e sono corsi in ospedale.
Il penultimi nati a Modena sono invece una coppia di gemelli: mamma Pat ha dato alla luce Eliyah Aiyamenkhue ed Eliana Osakioyamen nati alle 17.07 e 17.09 di ieri.
Caterina invece ha messo al mondo il secondo nato al Policlinico: si chiama Samuele e pesa 4.13 chili: per Caterina cena di Capodanno in ospedale e dopo poco il parto.
Nella prima foto in primo piano Noemi con il piccolo Zakaria e in secondo piano Ginevra coi genitori

