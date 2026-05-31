Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In volo, in moto: il freestyle motocross infiamma il parco Novi Sad

In volo, in moto: il freestyle motocross infiamma il parco Novi Sad
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Nell'ambito dJoy of life, spettacolare esibizione del Team Daboot capitanat da Max Bianconcini

1 minuto di lettura

Le esibizioni della mattina, del pomeriggio e della sera del Team DaBoot al Parco Novi Sad di Modena hanno attraversato il sabato di TOGO – Joy of Life, la grande festa dei motori dedicata alla solidarietà e all'inclusione. Capitanati dal veterano e campione Max Bianconcini, i piloti del celebre team italiano di freestyle motocross hanno infiammato il pubblico con acrobazie e figure aeree. Migliaia le persone che si sono alternate nei vari momenti di spettacolo e intrattenimento negli spazi e nella tribuna del Parco Novi Sad.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia

Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia

Articoli Recenti Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola

Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola

Un nuovo Cpr anche in Emilia Romagna, aumentano gli immigrati rimpatriati

Un nuovo Cpr anche in Emilia Romagna, aumentano gli immigrati rimpatriati

Polizia Locale Modena: comunità riunita al parco per i 166 anni dalla fondazione

Polizia Locale Modena: comunità riunita al parco per i 166 anni dalla fondazione

L'eroe di Modena, Signorelli: 'Escludo sia stato un attentato terroristico'

L'eroe di Modena, Signorelli: 'Escludo sia stato un attentato terroristico'