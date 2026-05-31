In volo, in moto: il freestyle motocross infiamma il parco Novi Sad

Le esibizioni della mattina, del pomeriggio e della sera del Team DaBoot al Parco Novi Sad di Modena hanno attraversato il sabato di TOGO – Joy of Life, la grande festa dei motori dedicata alla solidarietà e all'inclusione. Capitanati dal veterano e campione Max Bianconcini, i piloti del celebre team italiano di freestyle motocross hanno infiammato il pubblico con acrobazie e figure aeree. Migliaia le persone che si sono alternate nei vari momenti di spettacolo e intrattenimento negli spazi e nella tribuna del Parco Novi Sad.



