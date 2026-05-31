Le esibizioni della mattina, del pomeriggio e della sera del Team DaBoot al Parco Novi Sad di Modena hanno attraversato il sabato di TOGO – Joy of Life, la grande festa dei motori dedicata alla solidarietà e all'inclusione. Capitanati dal veterano e campione Max Bianconcini, i piloti del celebre team italiano di freestyle motocross hanno infiammato il pubblico con acrobazie e figure aeree. Migliaia le persone che si sono alternate nei vari momenti di spettacolo e intrattenimento negli spazi e nella tribuna del Parco Novi Sad.
In volo, in moto: il freestyle motocross infiamma il parco Novi Sad
Nell'ambito dJoy of life, spettacolare esibizione del Team Daboot capitanat da Max Bianconcini
Nell'ambito dJoy of life, spettacolare esibizione del Team Daboot capitanat da Max Bianconcini
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