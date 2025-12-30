Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

Le parole del parroco Don Graziano al termine di una giornata trascorsa all'ospedale di Baggiovara a fianco del sacerdote aggredito in centro

Don Graziano Gavioli, parroco della chiesa San Giovanni Evangelista in via di Enna a Modena, ha trascorso l’intera giornata tra i corridoi dell’ospedale di Baggiovara, accanto al sacerdote che da anni lo affianca al servizio della comunità della parrocchia di via Diena, affacciata sul parco XXIII aprile e, in serata, ci ha fatto sapere che dopo ore di apprensione don Rodrigo Gaviria, aggredito e ferito al collo con arma da taglio in centro per cause ancora al vaglio degli inquirenti, sta meglio.
Il sacerdote, di origine sudamericana, è ricoverato da questa mattina nel reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Baggiovara, dove è stato trasferito d’urgenza dopo l’accoltellamento. 'Ringraziando Dio, la ferita, per quanto estesa, non è stata così profonda da mettere in pericolo la sua vita', ha dichiarato il parroco Don Graziano, fornendo un primo bilancio clinico post operatorio rassicurante. 'Il pericolo è scampato. La lama ha colpito il collo, ma non ha raggiunto punti vitali'.
Dopo il risveglio, in serata, don Rodrigo ha avuto un lungo colloquio con le forze dell’ordine, fornendo elementi alle indagini dei Carabinieri e degli investigatori, impegnati a ricostruire dinamica e movente dell’aggressione.
'È lucido, collaborativo, desideroso di aiutare chi sta cercando la verità', ha spiegato il parroco.
A sorprendere, in un giorno così duro, in cui Don Rodrigo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è la reazione del sacerdote. 'Il suo morale è buono, scherza e saluta tutti. Sta ringraziando ciascuno per le preghiere e l’affetto ricevuto. Non ha mai smesso di mostrare il suo animo generoso, nemmeno ora', ha raccontato il parroco, che ha voluto condividere anche la gratitudine della Chiesa locale per chi ha prestato soccorso.
Le prime verifiche investigative sembrano escludere l’ipotesi della rapina. 'Pare non si sia trattato di un tentativo di rapina, ma di una vera e propria aggressione - ha detto il parroco -. Confidiamo nella perizia delle indagini per risalire al responsabile e comprendere il movente di questo crimine assurdo'.
Infine, il ringraziamento agli operatori in prima linea: 'La professionalità e la prontezza d’intervento degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine sono state determinanti. A loro va il nostro grazie più sincero'.
