'Don Rodrigo si è svegliato, è collaborativo e ringrazia per l'affetto ricevuto'

Il sacerdote, di origine sudamericana, è ricoverato da questa mattina nel reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Baggiovara, dove è stato trasferito d’urgenza dopo l’accoltellamento. 'Ringraziando Dio, la ferita, per quanto estesa, non è stata così profonda da mettere in pericolo la sua vita', ha dichiarato il parroco Don Graziano, fornendo un primo bilancio clinico post operatorio rassicurante. 'Il pericolo è scampato. La lama ha colpito il collo, ma non ha raggiunto punti vitali'.
Dopo il risveglio, in serata, don Rodrigo ha avuto un lungo colloquio con le forze dell’ordine, fornendo elementi alle indagini dei Carabinieri e degli investigatori, impegnati a ricostruire dinamica e movente dell’aggressione.
A sorprendere, in un giorno così duro, in cui Don Rodrigo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è la reazione del sacerdote. 'Il suo morale è buono, scherza e saluta tutti. Sta ringraziando ciascuno per le preghiere e l’affetto ricevuto. Non ha mai smesso di mostrare il suo animo generoso, nemmeno ora', ha raccontato il parroco, che ha voluto condividere anche la gratitudine della Chiesa locale per chi ha prestato soccorso.
Le prime verifiche investigative sembrano escludere l’ipotesi della rapina. 'Pare non si sia trattato di un tentativo di rapina, ma di una vera e propria aggressione - ha detto il parroco -. Confidiamo nella perizia delle indagini per risalire al responsabile e comprendere il movente di questo crimine assurdo'.
Infine, il ringraziamento agli operatori in prima linea: 'La professionalità e la prontezza d’intervento degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine sono state determinanti. A loro va il nostro grazie più sincero'.