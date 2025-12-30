Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Un sacerdote è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina in un’aggressione avvenuta in pieno centro storico. La vittima dell'aggressione è don Rodrigo Gaviria, religioso di 45 anni, di origine colombiana da anni collaboratore della parrocchia di San Giovanni Evangelista, dove affianca il parroco nel servizio pastorale della comunità di via Diena.

L’episodio si sarebbe consumato intorno alle 10 in via Ganaceto, all’altezza di via Castelmaraldo. Il sacerdote sarebbe stato avvicinato da una persona che, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, lo avrebbe colpito al collo, provocandogli una ferita compatibile con l’utilizzo di un’arma da taglio.

L’allarme è scattato immediatamente. I sanitari dell’emergenza-urgenza lo hanno trasportato all'ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato con codice di media gravità. A causa della sede e della profondità della lesione, don Gaviria è stato sottoposto a un intervento chirurgico, eseguito nel corso della mattinata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Modena, che hanno avviato gli accertamenti investigativi. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, in attesa di elementi più chiari che possano delineare il quadro dell’accaduto e consentire sviluppi nelle prossime ore.





Il sindaco

'Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze. E' un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce - scrive il sindaco di Modena Massimo Mezzetti -. Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana'.