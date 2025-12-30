Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Don Rodrigo Gaviria, collaboratore della parrocchia San Giovanni evangelista colpito in via Ganaceto questa mattina. Indagano i carabinieri. Il religioso è stato colpito al collo e sottoposto ad intervento chirurgico

2 minuti di lettura

Un sacerdote è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina in un’aggressione avvenuta in pieno centro storico. La vittima dell'aggressione è don Rodrigo Gaviria, religioso di 45 anni, di origine colombiana da anni collaboratore della parrocchia di San Giovanni Evangelista, dove affianca il parroco nel servizio pastorale della comunità di via Diena.
L’episodio si sarebbe consumato intorno alle 10 in via Ganaceto, all’altezza di via Castelmaraldo. Il sacerdote sarebbe stato avvicinato da una persona che, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, lo avrebbe colpito al collo, provocandogli una ferita compatibile con l’utilizzo di un’arma da taglio.
L’allarme è scattato immediatamente. I sanitari dell’emergenza-urgenza lo hanno trasportato all'ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato con codice di media gravità. A causa della sede e della profondità della lesione, don Gaviria è stato sottoposto a un intervento chirurgico, eseguito nel corso della mattinata. Non sarebbe in pericolo di vita.
Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Modena, che hanno avviato gli accertamenti investigativi. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, in attesa di elementi più chiari che possano delineare il quadro dell’accaduto e consentire sviluppi nelle prossime ore.

Il sindaco

 

'Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze. E' un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce - scrive il sindaco di Modena Massimo Mezzetti -. Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana'.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati

Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo