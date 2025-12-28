Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Da oltre un anno conviveva con le conseguenze di un grave incidente con lesione alla colonna vertebrale, legato a una caduta mentre passeggiava a Levizzano

Lutto nel mondo della medicina modenese. E' morto ieri sera nella sua abitazione a Formigine il dottor Stefano Tondi, ex primario della cardiologia di Baggiovara. Stefano Tondi, 69 anni, da oltre un anno conviveva con le conseguenze di un grave incidente con lesione alla colonna vertebrale, legato a una caduta mentre passeggiava a Levizzano.

Nel 2016 il medico subì una orribile aggressione: un uomo che gli lanciò dell’acido sul volto provocandogli serie ferite agli occhi.

Nato a Bologna nel 1956, Stefano Tondi si è laureato nel 1981 in Medicina e Chirurgia Modena specializzandosi quindi in Cardiologia (1985) e Anestesia e Rianimazione (1988). Sposato, due figli, iniziò a lavorare in Ospedale a Sassuolo a partire dal 1987 come assistente cardiologo. Due anni dopo la specializzazione in Cardiologia diventò assistente universitario di ruolo per la cattedra di Cardiologia del Policlinico di Modena. Tra il ’94 e il ’97 lavorò quindi a tempo pieno come cardiologo all’ospedale civile Sant’Agostino di Modena. Nel 1997 venne nominato titolare del Modulo organizzativo di Emodinamica a Modena. Negli anni successivi svolse attività scientifica a Londra e Rotterdam e collaborò con alcune strutture sanitarie italiane. In particolare, a Modena, con Hesperia Hospital e presso il laboratorio di Emodinamica del Policlinico, si specializzò nell’esecuzione di angioplastiche coronariche. Nel 2005 diventò responsabile del Laboratorio Provinciale di Emodinamica presso il Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense a Baggiovara. Nel 2012 gli venne affidata dall’Azienda Usl di Modena la direzione ad interim dell’Unità Operativa di Cardiologia del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense di Modena.

La salma del medico si trova a Terracielo di Modena e la camera ardente è aperta oggi fino alle 19 e domani dalle 7.30 alle 19. I funerali non sono ancora stati fissati.

