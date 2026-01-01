Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti

Nonostante i potenziali rischi non siano mancati è stata una notte relativamente tranquilla nel principale pronto soccorso della provincia di Modena in cui, quello dell'ospedale di Baggiovara è specializzato anche nella chirurgia della mano spesso la specialità coinvolta nei botti negli incidenti da botti di Capodanno.

I sanitari e responsabili di turno hanno registrato circa 45 accessi che fanno parte della norma. L'unico caso di ustione si è verificato non a causa di petardi o fuochi d'artificio, ma causa di un camino che ha provocato lesioni in una coppia residente a Modena.

Fisiologico anche l'aumento della scorsa notte di casi di intossicazione etilica anche gravi ma senza pericolo per la vita.

