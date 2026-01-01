Nonostante i potenziali rischi non siano mancati è stata una notte relativamente tranquilla nel principale pronto soccorso della provincia di Modena in cui, quello dell'ospedale di Baggiovara è specializzato anche nella chirurgia della mano spesso la specialità coinvolta nei botti negli incidenti da botti di Capodanno.
I sanitari e responsabili di turno hanno registrato circa 45 accessi che fanno parte della norma. L'unico caso di ustione si è verificato non a causa di petardi o fuochi d'artificio, ma causa di un camino che ha provocato lesioni in una coppia residente a Modena.
Fisiologico anche l'aumento della scorsa notte di casi di intossicazione etilica anche gravi ma senza pericolo per la vita.
Pronto Soccorso, notte nella norma a Modena: nessun ferito da botti
L'unico caso di ustione si è verificato non a causa di petardi o fuochi d'artificio, ma causa di un camino che ha provocato lesioni in una coppia
Nonostante i potenziali rischi non siano mancati è stata una notte relativamente tranquilla nel principale pronto soccorso della provincia di Modena in cui, quello dell'ospedale di Baggiovara è specializzato anche nella chirurgia della mano spesso la specialità coinvolta nei botti negli incidenti da botti di Capodanno.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi
Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'Articoli Recenti
'Troppe visite stancano Don Rodrigo, meglio evitare'
Modena, l'alfabeto del 2025: dallo scandalo Amo al caso Aimag, dal bonus ai medici al caso Dig
Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi
Modena, nuovi atti vandalici al cimitero di San Cataldo